Как сообщили в пресс-службе Кремля, после беседы Путина и Эрдогана в узком составе переговоры продолжились с участием членов делегаций. После этого в Кремле анонсировали совместное заявление лидеров России и Турции для прессы.
"Я благодарен за то, что вы приняли приглашение, действительно, мы совсем рядом, как вы сказали, в часе с небольшим всего полета. Хочу отметить в начале нашей встречи, что наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме", - обратился Путин к Эрдогану (цитата по ТАСС).
Российский президент также отметил, что если в 2016 году товарооборот между двумя странами снизился на 30%, то в этом году объем взаимной торговли только за первые 9 месяцев вырос на 38%.
Помимо этого Путин акцентировал внимание на том, что РФ и Турция продолжают двустороннюю работу практически по всем направлениям, в том числе по безопасности и сирийскому урегулированию.
Эрдоган, в свою очередь, заявил, что "после начала процесса нормализации между нашими двумя странами частые встречи лидеров придают ускорение развитию наших двусторонних отношений". "И наши двусторонние отношения, и сотрудничество в плане решения региональных вопросов предоставляют нам возможность вместе смотреть в будущее", - добавил он.
По мнению президента Турции, российско-турецкие отношения в политическом, в военном, в торговом и в культурно-экономическом варианте развиваются все интенсивнее с каждым днем.
28 октября Путин и Эрдоган в рамках телефонного разговора в субботу обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также развитие ситуации в Сирии. Незадолго до этого премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому Турция с 1 ноября может ввозить в Россию томаты в объемах, согласованных с Минсельхозом РФ.
В это же время вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Турция готова отказаться от механизма, усложняющего поставки российской агропродукции, в частности пшеницы и растительного масла. Он указывал и на "позитивные шаги" в процессе обеспечения доступа российской животноводческой продукции на турецкий рынок.
Правительство РФ запретило поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года, после того как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик "Су-24". Турция утверждала, что бомбардировщик пересек воздушную границу, Минобороны РФ заявляло, что самолет был сбит в небе Сирии. Россельхознадзор отдельно запретил поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыквы.
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