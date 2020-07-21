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Шествие в рамках акции "Бессмертный полк", которое не было проведено 9 мая из-за ситуации с коронавирусом, не состоится в этом году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время визита в Крым.
Sergejus Šoigu, Vladimiras Putinas
Sergejus Šoigu, Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

"Специалисты, врачи не рекомендуют. Поэтому, как бы нам ни хотелось, придется перенести это мероприятие на следующий год", — приводит слова российского лидера "Интерфакс". Путин добавил, что "такие мероприятия нельзя проводить любой ценой, ценой здоровья и жизни наших людей".

Глава государства указал, что в случае с шествием "Бессмертного полка" невозможно соблюдать социальную дистанцию, "люди идут плечом к плечу". При этом Путин пообещал, что шествие "Бессмертного полка" обязательно состоится в другой раз. По словам организаторов шествия, оно будет проведено 9 мая 2021 года.

В конце мая президент РФ распорядился провести парад Победы 24 июня, а акцию "Бессмертный полк" — 26 июля. Оба мероприятия должны были состояться 9 мая, но из-за распространения коронавируса были перенесены. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в начале июня призвала Россию при проведении массовых мероприятий следовать ее рекомендациям по сдерживанию пандемии. Военный парад на Красной площади в Москве был проведен 24 июня, невзирая на эпидемию Covid-19.

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Deutsche Welle
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