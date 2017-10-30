В ходе заседания бывший руководитель ассоциации "Голос" Лилия Шибанова отметила, что в России "теряется институт выборов". По ее мнению, это связано со снижением конкуренции и доверия граждан к результатом подсчетов. Шибанова, в частности, предложила вернуть порог явки для признания выборов состоявшимися: 25% для местных и 50% для федеральных выборов, передает РБК.

Путин, в свою очередь, назвал снижение явки "серьезным делом". "Но должен сказать, что это не только в России происходит, а, по сути, везде, где нет особого всплеска, связанного с какой-то внутриполитической ситуацией. Но это не значит, что мы должны спокойно смотреть. Я согласен с Лилией Васильевной в том, что нужно работать с гражданами, показывать, насколько важны выборы любого уровня", - пояснил президент (цитата по ТАСС).

Напомним, что 10 сентября, в единый день голосования, в 82 из 85 регионов РФ прошли выборы разного уровня, в 16 субъектах местные жители выбирали глав регионов. При этом эксперты отмечали тенденцию на снижение активности избирателей: хотя рекордно низкой явки не было ни в одном регионе, в большинстве случаев ее показатели оказались ниже, чем на предыдущих аналогичных выборах, отмечает РИА "Новости".

Низкая явка избирателей - 47,88% - была зафиксирована и на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года. Тогда глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что причиной этому послужила плохая информированность граждан.