В ходе заседания бывший руководитель ассоциации "Голос" Лилия Шибанова отметила, что в России "теряется институт выборов". По ее мнению, это связано со снижением конкуренции и доверия граждан к результатом подсчетов. Шибанова, в частности, предложила вернуть порог явки для признания выборов состоявшимися: 25% для местных и 50% для федеральных выборов, передает РБК.
Путин, в свою очередь, назвал снижение явки "серьезным делом". "Но должен сказать, что это не только в России происходит, а, по сути, везде, где нет особого всплеска, связанного с какой-то внутриполитической ситуацией. Но это не значит, что мы должны спокойно смотреть. Я согласен с Лилией Васильевной в том, что нужно работать с гражданами, показывать, насколько важны выборы любого уровня", - пояснил президент (цитата по ТАСС).
Напомним, что 10 сентября, в единый день голосования, в 82 из 85 регионов РФ прошли выборы разного уровня, в 16 субъектах местные жители выбирали глав регионов. При этом эксперты отмечали тенденцию на снижение активности избирателей: хотя рекордно низкой явки не было ни в одном регионе, в большинстве случаев ее показатели оказались ниже, чем на предыдущих аналогичных выборах, отмечает РИА "Новости".
Низкая явка избирателей - 47,88% - была зафиксирована и на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года. Тогда глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что причиной этому послужила плохая информированность граждан.
Путин объяснил низкую явку избирателей в РФ (4)
Президент России Владимир Путин во время заседания...
Киселев: "атмосферу ненависти" в стране создало само "Эхо Москвы" (8)
Телеведущий Дмитрий Киселев обвинил радиостанцию "Эхо...
Журналистка Екатерина Гордон будет баллотироваться в президенты России (14)
Певица и журналист Екатерина Гордон объявила о решении...
Собчак обвинила Сталина в геноциде русского народа (82)
Ксения Собчак назвала Иосифа Сталина "палачом и...
Соратницу Серебренникова отпустили под домашний арест (1)
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест...
TOP новостей
Год, который войдет в историю: этот ноябрь запомним надолго (11)
Кажется, что в Литве дождь идет каждый день, но на этой...
Об эмиграции думают и школьники: треть не видит своего будущего в Литве (240)
На всегда из Литвы хотел бы уехать каждый третий ученик...
Жители Литвы согласны в одном: минимальную зарплату считают неправильно (10)
Политики не должны вмешиваться в регулирование размера...
Клиент не может вернуть украденные со счета деньги: пенсионер на моем месте не выжил бы (8)
Неизвестные опустошили счет в банке, а сам банк не...