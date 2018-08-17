"Это и реализация крупных совместных коммерческих проектов на фоне тех угроз, которые озвучиваются третьими странами в отношении этих проектов, и это наиболее актуальные темы - конечно же, и Украина, и Сирия", - отметил представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.

В то же время два лидера вряд ли станут обсуждать возможность оказания совместной помощи Турции в связи с экономическими трудностями в этой стране, заявил Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что это [возможность оказания совместной помощи Турции] будет фигурировать каким-то образом [на повестке дня встречи двух лидеров], это ж надо обсуждать с Турцией", - подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как стало известно, Путин и Меркель проведут в субботу переговоры в Берлине в не совсем традиционном формате: они сначала сделают заявление для журналистов, а затем уйдут на беседу.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ, это связано с тем, что лидеры двух стран не хотят себя ограничивать во времени итоговой пресс-конференцией, передает "Интерфакс".

"Они обозначат круг тем. Дело в том, что, поскольку речь идет о второй половине дня, чтобы не ограничивать себя по времени, но и не уходить (в ночь), с учетом того, что все-таки это суббота, совсем поздно делать заявления с информационной точки зрения не совсем удобно", - пояснил Песков.

При этом пресс-секретарь президента пообещал: "Если будет необходимость [по итогам переговоров Путина и Меркель], мы проинформируем".

Песков напомнил также, что перед визитом в Берлин Путин сделает остановку в Австрии с частным визитом, для того чтобы поприсутствовать на свадьбе министра иностранных дел этой страны Карин Кнайсль с ее избранником Вольфгангом Майлингером. Пресс-секретарь президента уточнил, что это мероприятие пройдет не в Вене, а в другом населенном пункте.