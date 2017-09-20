Как отметил в разговоре с РБК председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, в современном мире очень много разного рода конфликтов - холодных и горячих, продолжительных и не очень. "Мы видим, что мир меняется, экономика меняется. Но возникает ли после конфликтов что-то новое, разрушается ли старое? Одна из главных проблем заключается в том, что после холодной войны не появилось нового устойчивого мирового порядка", - говорит Быстрицкий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже подтвердил, что Владимир Путин посетит последнее перед предстоящими президентскими выборами заседание валдайского клуба. Дата поездки пока не определена, однако ранее традиционные встречи участников клуба с главой государства проходил в последний день заседания.

Также на заседание "Валдая" приглашены экс-президент Афганистана Хамид Карзай, экономист, первый президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали (Франция), бывший федеральный канцлер Австрии, замдиректора Центра по исследованиям управления киберпространством университета Фудань Вольфганг Шюссель, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо (Буркина-Фасо), специальный советник Верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини Натали Точчи (Италия), профессор Джорджтаунского университета в Катаре Анатоль Ливен (Великобритания), президент Центра национальных интересов США Дмитрий Саймс, завкафедрой исследований технологий и этики Йельского университета Уильям Уолфорт (США), драматург Уэнделл Уоллак (Нигерия).

Всего на заседание в Сочи приглашены около 130 человек, из которых 40 - российские эксперты. С докладами перед членами клуба предложено выступить, в частности, главе "Сбербанка" Герману Грефу и спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину. К слову, ранее Володин уже выступал на заседании клуба в должности первого замглавы администрации Кремля. Тогда он заявил об отсутствии альтернатив нынешнему президенту и сформулировал постулат "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России".

Добавим, в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке клуб "Валдай" представил 6 сентября доклад "К великому океану - 5: от поворота на Восток к Большой Евразии". В документе констатировалось, что "поворот России на Восток, многократно провозглашавшийся, но реально начавшийся политически и экономически только в 2011-2012 годах, во многом произошел". Авторы доклада также описали изменение геостратегической и геоидеологической ориентации российский правящей элиты, отмечает РИА "Новости".

Клуб "Валдай" был создан в сентябре 2004 года. Свое название он получил по месту проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде неподалеку от озера Валдай. Клуб объединяет ведущих зарубежных политологов и экспертов, специализирующихся на исследованиях в области российской экономики и культурно-гуманитарной сферы. Заседания клуба проводятся ежегодно в разных регионах России.