Путин обратился к россиянам: общество не растерялось в условиях коронавируса

"Эти, безусловно, сложные дни, недели, месяцы у всех нас было другое ощущение времени. Слишком много они в себя вместили. Ограничения в работе и общении, тревоги и опасения и даже горечь потери. Мысли о том, что будет завтра, как защитить от беды близких, как поддержать семью и родителей," - начал президент.

Важно, что у нас в стране не было растерянности, а напротив, многих объединило понимание ситуации, осознание реальной угрозы, отметил президент.

Глава государства поблагодарил "за взаимную поддержку и достоинство", с которым Россия прошла самый опасный этап эпидемии, самоизоляцию. В России, по его словам, с самого начала "анализировали, просчитывали разные варианты событий".

Своевременные меры защиты позволили задержать эпидемию, ее пик, на 1,5 - 2 месяца. Это спасло десятки тысяч жизней. Полностью огородиться от угрозы невозможно, рано или поздно болезнь шагнет в наш дом - это было понятно. "Поэтому мы сделали то, что не делали никогда - объявили период нерабочих дней. Сделали это своевременно и обоснованно. Мы вырвали у эпидемии время и сохранили человеческие жизни". - отметил Путин.

Россия - огромная страна, поэтому власти выбрали "гибкую модель": на федеральном уроне принимаются меры национального характера, а субъекты получили полномочия на местном уровне.

Президент поблагодарил чиновников за понимание и своевременные меры. При этом в Туве, ЯНАО, Карачаево-Черкесской республике остается сложная обстановка. "Если понадобится, придем на помощь", - пообещал Путин. Зато в Москве и Подмосковье в разы сократилось число заболевших, а резерв коек сохранен в повышенной готовности. "Это все благодаря масштабному тестированию", - считает президент.

Путин отметил, что эпидемию заставили отступить, но "вирус всё еще опасен". "Прошу вас оставаться внимательными и осторожными до тех пор, пока мы не начнем массовое производство действенного средства профилактики", - сказал глава государства.

14 федеральных центров работают над вакциной. Уверенность в её эффективности должна быть стопроцентной. "Вакцина важна, но она не панацея. Нужно соблюдать все меры профилактики", - отметил Путин. Эпидемия, по его словам, показала, что российское здравоохранение способно эффективно реагировать на ситуацию.

"Хочу поблагодарить врачей, фельдшеров, медсестер, кто принял на себя удар. Мы все понимаем, какая колоссальная нагрузка легла на вас с первых дней, когда вирус был не изучен и нужно было учиться лечить людей и рисковать самим. Поддержать вас - святая обязанность государства", - подчеркнул президент.

Путин в связи с этим отметил важность доплат медикам: они освобождены от налогов, но будут учитываться при расчете отпускных. Отпускные будут больше, причем независимо, когда люди будут уходить в отпуск. Президент предложил продлить до 15 сентября выплаты для социальных работников, а также учитывать выплаты при расчете отпускных.

Он также высказался о лечении и помощи детям с редкими заболеваниями: "Действуют федеральные и региональные программы, однако родителям не остается ничего, кроме как обращаться в благотворительные фонды или сами собирают деньги. Здесь необходимо системное, государственное лечение. Необходимо определить постоянный источник финансирования, чтобы помочь каждой семье".

Путин отметил, что есть возможность распределять НДФЛ дифференцировано. С 1 января 2021 года меняется ставка налога для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год - с 13% до 15%. Деньги пойдут на лечение тяжело больных детей. Это порядка 60 млрд рублей в год.

"Эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике. Связи словно наткнулись на карантинную стену. Проблема всех стран - сокращение занятости и рост безработицы. ВВП России снизился на 12%, по сути началась глобальная рецессия. Глубину кризиса предстоит оценить", - заметил Путин.

"В мире формируется новая реальность, в этих условиях в вопросах безопасности и развития можно полагаться только на себя", - считает президент РФ.

На каждого ребенка от рождения до 16 тысяч рублей в июле он обещает по 10 тысяч рублей. Тем, кто уже получил единовременную выплату, вторая придет автоматически. Таким образом, пакет поддержки граждан и экономики стал беспрецедентным, утверждает он. Это стало возможным "благодаря накопленным резервам и ответственной бюджетной политике, которую мы проводили последние годы".

Сейчас, однако, "нужно помочь решить людям вернуться к работе". Рынок труда нужно полностью восстановить в 2021 году. Льготную ипотеку распространяют на жилье стоимостью до 6 млн рублей. А в Москве и Санкт-Петербурге - до 12 млн рублей. Напомним, ставка по льготной ипотеке - 6,5%. Ее можно взять, покупая квартиру в новостройке.

"Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребёнка и повышенное пособие по безработице и в июле, и в августе", - пообещал Путин.