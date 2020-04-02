Президент России уточнил, что на данный момент закончить нерабочий период планируется 30 апреля. При этом работникам должны продолжить начисление заработной платы. По его словам, сейчас важно сохранить рабочие места и доходы граждан.

Путин пояснил, что пик эпидемии еще не пройден - при этом первая неделя нерабочих дней показала, что такие меры помогают в борьбе с распространением эпидемии и дает возможность для упреждающих действий. В то же время он отметил, что в Москве справиться со вспышкой коронавируса пока не удается.

Президент добавил, что жесткость ограничительных мер во время периода самоизоляции должны регулировать власти конкретного региона в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Со своим предыдущим обращением к россиянам Путин выступил в прошлый вторник, 25 марта. Тогда он объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей и сообщил о переносе голосования по поправкам в Конституцию.

Помимо этого Путин пообещал россиянам некоторые меры социальной поддержки, а также предложил ввести новые налоги - 15-процентный налог на дивиденды, выводимые на зарубежные счета, а также налог на прибыль от банковских вкладов объемом более 1 млн рублей.

Через пять дней после обращения Путина, 29 марта, в Москве и Московской области объявили режим всеобщей самоизоляции. Вслед за этим такой режим по примеру Москвы начали вводить и в других российских регионах.

На данный момент общее количество заболевших коронавирусом в России составляет 3 548 человек, причем 771 случай был зафиксирован за последние сутки. 30 человек с подтвержденным диагнозом умерли, из них шестеро - за последние сутки.