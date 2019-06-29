Вопрос с 24 задержанными украинскими моряками после инцидента в Керченском проливе может быть решен в ближайшее время, заявил в субботу, 29 июня, в рамках саммита "большой двадцатки" в японской Осаке президент России Владимир Путин. Главное, чтобы это не происходило в рамках предвыборной борьбы в Украине, приводит слова Путина, сказанные на пресс-конференции после окончания встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, агентство dpa.
В Украине 21 июля пройдут парламентские выборы. Ранее украинская источники сообщали, что от российской стороны поступили "сигналы" о возможности освобождения моряков на определенных условиях.
Ситуацию с украинскими моряками Путин, по собственным словам, обсуждал и с президентом США Дональдом Трампом. Вынесенное в конце мая решение Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге об освобождении моряков в течение месяца Москва не признала, заявляя, что этот трибунал не обладает соответствующими полномочиями.
Одной из тем встречи Путина с Ангелой Меркель в кулуарах саммита была обстановка на востоке Украины. Стороны сошлись на том, что "нормандский формат" по украинскому вопросу надо сохранить. Однако вопрос, когда могла бы состояться новая встреча "нормандской четверки", пока остается открытым.
Нарушают ли в России права ЛГБТ? Полемика Путина и Элтона Джона (12)
Между президентом России Владимиром Путиным и...
Путин обещает скорое решение вопроса с украинскими моряками (1)
Освобождение украинских моряков не должно происходить...
Табор уходит из Чемодановки. Вернется ли он? (6)
Буквально за одну ночь из села Чемодановка после...
Правительство РФ запретило больницам закупать импортные бинты, подгузники и протезы молочных желез (3)
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал...
Раскопки в урочище Сандармох могут признать незаконными (2)
Министерство культуры РФ не стало понижать статус...
TOP новостей
Дочь богатого предпринимателя – самая известная проститутка в Вильнюсе (66)
Она могла участвовать в бизнесе своей матери, который...
Есть ли в ЕС двойные стандарты в качестве продуктов питания? (12)
Страны в восточной части Евросоюза утверждают, что...
В Вильнюсе прошла акция "Грузия, Литва с тобой" (105)
Пятничным вечером 28 июня в Тбилисском сквере Вильнюса...
Англичане провели на Балтике крупнейшие за сто лет учения и шлют сигнал Москве: мы готовы (140)
Великобритания рассматривает возможность увеличить...
Многие об этой опасности не знают: сидящие сзади должны помнить о главном
Нередко пассажиры, занимающие места на задних сидения...