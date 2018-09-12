"Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас", - сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
На вопрос модератора Сергея Брилева о том, являются ли они гражданскими лицами, Путин ответил: "Да, конечно, гражданские".
"Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам, в средства массовой информации", - добавил российский президент. На что Брилев, телеведущий канала "Россия 1", сказал, что он готов пригласить их в свою субботнюю программу.
Путин про Петрова и Боширова: Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто это такие, мы их нашли. Надеюсь, что они сами появятся и сами про себя расскажут. Ничего там особенного и криминального, они гражданские pic.twitter.com/9cgMD4S4sn— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 12, 2018
На прошлой неделе британский премьер Тереза Мэй назвала фамилии двух россиян, которых подозревают в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль. Это российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов.
Путин не назвал эти две фамилии.
Британские полиция и прокуратура пришли к выводу, что Петров и Боширов прибыли в Британию 2 марта, были в Солсбери 4 марта (день отравления Скрипалей), обработали ручку двери их дома боевым отравляющим веществом и в тот же день вернулись в Россию рейсом "Аэрофлота".
Фамилии и имена, как считает британская полиция, были вымышленными, но заграничные паспорта - настоящие.
Мэй, обращаясь 5 сентября к парламенту, заявила, что по данным британских спецслужб, Петров и Боширов - кадровые сотрудники "российской военной разведки, известной как ГРУ".
В Кремле категорически отвергали версию британского правительства о сотрудниках ГРУ Петрове и Боширове, отравивших Скрипалей.
Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что не знает о людях, которых в Лондоне подозревают по делу об отравлении в Солсбери.
"Мы пока не располагаем такой информацией. Безусловно, это компетенция наших соответствующих органов. Мы пока в Кремле такой информацией не располагаем", - говорил Песков.
Петров и Боширов были объявлены в европейский розыск. Британия при этом решила не обращаться к России с требованием их выдачи, поскольку известно, что Москва не выдает российских граждан.
Им предъявлены обвинения по четырем пунктам - в сговоре с целью убийства, в попытке убийства Скрипалей и полицейского Ника Бэйли, а также в хранении и использовании отравляющего вещества "Новичок" и намеренном нанесении тяжелых телесных повреждений.
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