"Нам недостаточно просто подвести черту под определенным этапом развития нашей страны. Нужны гарантии невозможности отката назад в том направлении, в которое мы не хотим возвращаться, недопустимость новых попыток раскачки страны", — заявил Путин.
Обращаясь к лидерам фракций, Путин сказал, что многие из них были "свидетелями тех тяжелых событий". "Уверен, ничего подобного не должно повториться в нашем будущем", — добавил Путин.
Встреча прошла позже запланированного времени и завершилась после полуночи из-за переговоров Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая продолжалась почти шесть часов.
Путин сначала провел встречи с лидерами фракций по отдельности, а потом совместную беседу, где поблагодарил их за работу над поправками в Конституцию.
Многочисленные источники утверждали, что на этой встрече лидеры фракций предложат Путину распустить Думу и объявить досрочные парламентские выборы.
Однако, как заявил после окончания встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин этот вопрос с членами фракций не обсуждал.
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