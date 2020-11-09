Президент России Владимир Путин намерен поздравить победителя президентских выборов в США лишь после официального подведения результатов голосования. "Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов", - сказал журналистам в Москве в понедельник, 9 ноября, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
На вопрос, почему четыре года назад Путин сразу же поздравил с победой на выборах Дональда Трампа, Песков ответил, что тогда действующий президент США не объявлял о намерении юридически оспорить результаты голосования.
Возобновить диалог
По словам Дмитрия Пескова, Россия надеется, что будущему президенту США удастся возобновить диалог с Москвой и вести переговоры о путях нормализации отношений между двумя странами. В связи с этим Песков подчеркнул особую важность вопросов международной безопасности и стратегической стабильности, которые, по его словам, важны не только для двух стран, но и для всего мира.
В последнее время Москва в числе прочего добивалась продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в феврале. При Трампе у России фактически не было шансов достичь этой цели. По мнению российских экспертов, это скорее удастся с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом, которого американские СМИ уже объявили победителем президентских выборов.
Многие мировые лидеры, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), уже поздравили Байдена с победой и выразили надежду на плодотворное сотрудничество с ним.
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