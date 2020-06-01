По словам одного из собеседников газеты, в Кремле рассчитывают на "мобилизационный эффект" от парада, "воодушевление и позитив". Предположительно Путин может объявить дату голосования уже сегодня. К 1 июня он поручал правительству представить общенациональный план выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

О том, что голосование по поправкам в Конституцию, главная из которых обнуляет президентский срок Путина, не за горами, говорит и тот факт, что 30 мая впервые после длительного времени возобновила работу группа по подготовке поправок. Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева уточняла, что на заседании планируется обсудить работу по популяризации поправок и повышению осведомленности населения о них. В разговоре с РИА "Новости" она отметила, что не считает необходимым затягивать процесс определения дня голосования.

Путин "явно не хочет ждать даже до осени с оформлением бессрочного правления - опасаясь участившихся признаков эрозии прежней дружной и массовой поддержки", пишет в своей колонке для "Новой газеты" депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, указывая на экстренно принимаемые меры "для получения нужного властям результата, вдобавок к прежним".

Так, на прошлой неделе ЦИК на закрытом совещании утвердил рекомендации Роспотребнадзора по организации голосования в условиях эпидемии. Из документа следует, что оно может продлиться несколько дней во избежание массового скопления людей на участках. Комиссиям рекомендовано организовывать участки на свежем воздухе и каждый час проводить десятиминутную санитарную обработку поверхностей. Предусмотрено и много других противовирусных мер, из чего следует, что сохраняется опасность заражения. "Так почему не отложить его, как минимум, до того времени, как станет безопасно? Или жить по нынешнему Основному закону уже никак невозможно - конституционное поле горит под ногами?" - рассуждает Вишневский.

Кроме того, ЦИК, по данным "Коммерсанта", намерен упростить порядок голосования: в частности, выдавать бюллетени просто под подпись - без внесения паспортных данных избирателей в список участников голосования. А также проводить надомное и досрочное голосование без уважительной причины.

Первая версия документа предусматривала, что для надомного или досрочного голосования требуется уважительная причина - отпуск, проблемы со здоровьем, уход за ребенком и т.д. При этом участковая комиссия могла отказать заявителю, если бы сочла его причину недостаточно уважительной. Теперь этих ограничений нет.

Зато по новому порядку территориальные комиссии смогут организовывать голосование на придомовых территориях, территориях общего пользования (по Градостроительному кодексу, это улицы, набережные, скверы, бульвары) и "в иных местах".

"Понятно, что все это еще больше облегчает фальсификацию воли граждан, проявленной во время "общероссийского голосования" - и понятно, что именно с этой целью указанные меры и принимаются", - пишет Вишневский. По мнению сопредседателя движения в защиту прав избирателей "Голос" Григория Мельконьянца, ситуация усугубится тем, что на участках все будут в масках, а паспорта избирателей члены комиссии будут видеть, не беря их в руки.

"Даже если допустить, что избиратель, подвергая риску свое здоровье, согласится спустить маску, чтобы член комиссии смог сличить его внешность с фотографией в паспорте, остальные члены комиссии и наблюдатели, находясь на значительном расстоянии, не смогут удостовериться, что гражданин получает бюллетень за себя", - опасается эксперт.

Что касается выдачи бюллетеня только по подписи, то в случае дальнейших разбирательств проверять можно будет лишь подпись, а не корректность паспортных данных, добавил Мельконьянц. Руководитель "Группы 32", специализирующейся на анализе электоральных процедур, Роман Коломойцев считает, что изменения порядка голосования служат для "увеличения количества проголосовавших любой ценой, в том числе и ценой верификации выборов".