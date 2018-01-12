"Посмотрим. Это зависит сейчас не от нас, это зависит прежде всего от американской стороны. Проявят они добрую волю? Смогут набраться мужества, здравого смысла, поймут они в конце концов, что и в улучшении российско-американских отношений заинтересованы сами Соединенные Штаты, что это лежит в рамках их национальных интересов? Тогда все нормализуется и будут отношения развиваться", — сказал Путин. Он отметил, что использование в США "российской карты" во внутренней политике будет ухудшать отношения с Москвой. "Посмотрим, что будет происходить в этом году, это не от нас зависит", — добавил президент.

Он назвал "полной чушью" обвинения в адрес лидера США Дональда Трампа в сговоре с Россией на президентских выборах в 2016 году. "Хочу еще раз подчеркнуть — это полная чушь, полный бред. Никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было. И, подчеркивая это еще раз, хочу выразить надежду на то, что рано или поздно там возня внутриполитическая закончится", — сказал Путин.

Президент также прокомментировал планы властей США ввести новые санкции в отношении России в рамках закона, принятого Конгрессом летом. По словам президента, власти будут "анализировать и смотреть на то, что произойдет в реале".

Говоря о критике американскими властями решения российского ЦИК не допустить оппозиционера Алексея Навального к выборам, Путин заявил, что таким образом Вашингтон продемонстрировал свои политические предпочтения. "Видимо, это те люди, на которых они делают ставку и опираются. В этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали", — заключил Путин.

ЦИК 25 декабря принял решение об отказе от регистрации Навального качестве кандидата на президентских выборах 2018 года, объяснив это наличием у него непогашенной судимости. В Госдепартаменте, комментируя это решение, заявили, что Россия не сумела создать условия "для осуществления прав человека и реализации основных свобод".