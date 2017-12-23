Президент России Владимир Путин заявил, что масштабы бедности в России являются унизительными. Об этом он сказал в ходе съезда партии «Единая Россия», передает корреспондент «Газеты.Ru».
Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

Президент считает, что нужно снизить уровень бедности и добиться долгосрочного устойчивого повышения доходов граждан.

«Нужно снизить бедность, масштаб которой представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества», — сказал президент, добавив, что эта ситуация «просто унижает людей».

Он также отметил необходимость повышать пенсии.

Gazeta.ru
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