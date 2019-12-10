"Мы хотим, чтобы Россия предоставила нам информацию, которой обладает, этого мы можем ожидать. Это было бы очень полезно", - сказала на пресс-конференции по итогам саммита Меркель, слова которой приводит РИА "Новости". Пока, по ее словам, у Генпрокуратуры ФРГ есть "начальное подозрение", поэтому ведомство и занялось этим делом, передает РБК. Напомним, подключение к расследованию Федеральной прокуратуры Германии говорит о том, что в причастности к преступлению подозреваются спецслужбы другого государства.

Путин заявил, что убитый в Берлине человек "не просто грузин" и вообще не грузин по национальности, а "боевик, причем очень жесткий, кровавый человек". По словам российского президента, он "принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе", был одним из организаторов взрывов в московском метро и находился в розыске в РФ. О каких именно взрывах идет речь, Путин не уточнил.

Путин также повторил данные, которые ранее неофициально приводились в СМИ со ссылкой на силовые структуры, о том, что Хангошвили был причастен к убийству 98 человек. По словам президента, столько жертв было "только в одной из акций", в которых принимал участие убитый. Он не уточнил, о чем идет речь. Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник в силовых структурах сообщал, что 21-22 июня 2004 года "под руководством международного террориста Басаева Хангошвили принимал участие в нападении на представителей органов власти и управления Ингушетии", в результате чего погибли 98 человек.

Президент дал понять, что считает убийство Хангошвили криминальной разборкой. "Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно", - сказал он. Путин добавил, что Москва неоднократно просила Германию выдать "этого бандита и убийцу", но "мы не нашли взаимопонимания".

Путин назвал некорректной недавнюю высылку российских дипломатов из ФРГ в ответ на события в Берлине "только на основе предварительных соображений" и анонсировал зеркальные меры. "Существуют просто неписаные законы в таких случаях - вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все", - цитирует его "Интерфакс".

Президент РФ признал, что "ничего хорошего" в этом нет, но усомнился, что эти взаимные дипломатические шаги приведут к кризису в российско-германских отношениях. "Но в том, что мы должны в этом разобраться, я с канцлером согласен, мы будем делать все, чтобы в этом разобраться и помочь немецким коллегам", - сказал Путин.

Зелмихан Хангошвили был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Убийство произошло днем, на глазах у свидетелей, когда чеченец шел в мечеть. Киллер выбросил оружие в реку Шпрее и попробовал уехать с места преступления на велосипеде, но был задержан в тот же день. При нем был паспорт на имя Вадима Соколова 1970 года рождения, но издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel в совместном расследовании выяснили, что человека с таким именем и датой рождения нет ни в одной базе, и сделали вывод, что пересечь границу с таким документом он мог при содействии российских спецслужб.

"Соколов" отрицает свою вину и не дает показаний. Официальных данных о его личности власти Германии не разглашали. По данным The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, "Вадима Соколова" в действительности зовут Вадим Николаевич Красиков (род. 10.08.1965). До 2015 года он находился в розыске в России за убийство предпринимателя из Кабардино-Балкарии Альберта Назранова в Москве, который тоже был застрелен киллером-велосипедистом.

По одной из версий, российские спецслужбы могли найти Красикова и завербовать его для совершения убийства Хангошвили, создав ему фиктивную личность Вадима Соколова. "Интерфакс" после этого выпустил несколько материалов со ссылкой на анонимный источник в силовых структурах о террористическом прошлом Хангошвили. В них утверждается, что Хангошвили был связующим звеном для действующих на Северном Кавказе лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, а также сам возглавлял бандгруппу и курировал подготовку смертников для атак на северокавказских чиновников, силовиков и членов их семей.

в среде силовиков высказали мнение, что организаторов убийства Хангошвили следует искать не в российских спецслужбах, а внутри кавказских кланов, живущих по традициям кровной мести.