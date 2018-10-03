"Некоторые называют его правозащитником, но он шпион, есть такое понятие — "предатель Родины". Он просто подонок, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше", — заявил Путин на форуме "Российская энергетическая неделя".
Президент РФ удивился происходящему по делу об отравлении в Великобритании: "Что приехал мужик и начал травить бомжей". Путин выразил надежду, на то, что история с "делом Скрипалей" скоро закончится. "Я думаю, что это пройдет когда-нибудь, надеюсь, что это закончится. Чем быстрее это закончится, тем лучше", — подытожил он.
По мнению Путина, шпионаж является такой же важной профессией, как и проституция. "Возня между спецслужбами не сейчас началась. Шпионаж, так же, как и проституция — одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии", — сказал президент.
Путин отметил, что Россия неоднократно просила у британских коллег предоставить документы по делу для проведения расследования.
4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере британского города Солсбери. Власти королевства заявили, что Скрипалей пытались отравить с помощью нервно-паралитического вещества класса "Новичок", разработанного в Советском Союзе. 5 сентября Лондон назвал обвиняемых в преступлении. По версии Британии, это два офицера ГРУ, работавшие под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов. Обвиняемые и российские власти отрицают свою причастность к покушению.
Сейчас местонахождение Скрипалей неизвестно.
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