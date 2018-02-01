Указ был подписан 29 января и опубликован на сайте Кремля 31 января.
В нем говорится, что наименование присваивается в целях «сохранения славных воинских исторических традиций». 23-й истребительный авиационный полк базируется в Хабаровском крае.
Указ Путина вызвал обеспокоенность в Эстонии, которая обрела независимость от Советского Союза в 1991 году, и отношения которой с Россией с тех пор часто бывают напряженными.
Советский Союз оккупировал страны Балтии – Эстонию, Латвию и Литву – в 1940 году в результате пакта Молотова-Риббентропа, заключенного с нацистской Германией в 1939 году накануне Второй мировой войны.
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