Указ был подписан 29 января и опубликован на сайте Кремля 31 января.

В нем говорится, что наименование присваивается в целях «сохранения славных воинских исторических традиций». 23-й истребительный авиационный полк базируется в Хабаровском крае.

Указ Путина вызвал обеспокоенность в Эстонии, которая обрела независимость от Советского Союза в 1991 году, и отношения которой с Россией с тех пор часто бывают напряженными.

Советский Союз оккупировал страны Балтии – Эстонию, Латвию и Литву – в 1940 году в результате пакта Молотова-Риббентропа, заключенного с нацистской Германией в 1939 году накануне Второй мировой войны.