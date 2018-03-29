"Разумеется, должны быть проверены все версии, все без исключения. Но версия о каких‑то злоумышленниках, конечно, очень удобна для тех, кто сегодня является подозреваемым. Это первое", - отметил президент, обращаясь к Бастрыкину.

Путин также акцентировал внимание на "вбросах через социальные сети" о трагедии в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня", целью которых, по его словам, являются попытки "посеять панику и недоверие, столкнуть людей между собой".

"Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Но расследование должно быть полноценным. Если подтвердится какая-то из этих версий, значит, она должна быть обоснована данными объективного характера - экспертизами, о которых вы сказали: техническими, строительными, финансовыми и так далее", - продолжил глава государства.

"Но чего бы там ни было и к каким бы выводам следствие ни пришло, остается все-таки непонятным, почему ничего не сделали для исправления вышедшей из строя системы сигнализации, почему вручную не была использована кнопка оповещения о пожаре, почему двери оказались закрытыми? Там очень много "почему", - отметил Путин.

По его словам, он лично ознакомился с документом об осмотре сгоревшего здания в 2016 году, в том числе сотрудниками противопожарной службы. "Что прочитал? Странно даже звучит: "Без замечаний". Там на каждом шагу проблемы. Найдите эту бумагу, я вам скажу, где ее взять, и тоже посмотрите, кто это делает, кто это подписывал", - посоветовал президент.

В завершении Путин подчеркнул, что расследование, "как обычно", должно быть максимально объективным и прозрачным. Президент также посоветовал Бастрыкину отправиться в Кемерово, встретиться с потерпевшими и послушать, "как они видят развитие этой ситуации, с тем чтобы и это использовать в ходе предварительного следствия".

Бастрыкин назвал две версии пожара в "Зимней вишне"

Председатель СК Александр Бастрыкин рассказал Путину о том, что в настоящее время в Кемерово находятся 104 следователя и криминалиста, среди которых более 40 человек из центрального аппарата ведомства. Это "самые грамотные специалисты из управления по расследованию особо важных дел", подчеркнул он.

"Выдвигаются две основные версии: это неисправность системы противопожарной безопасности, и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности, - это должностные лица и специалисты, - они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня", - заявил Бастрыкин.

По его словам, вторая версия является менее вероятной. Председатель СК признался, что склоняется к версии о неисправности системы пожаротушения в здании.

Следственный комитет назначил экспертизу пожаротушения в двух специализированных учреждениях в Москве и Санкт-Петербурге. "Это строительная экспертиза по тому вопросу, насколько можно было вообще это здание изначально использовать в качестве центра, после того как она перестала быть кондитерской фабрикой", - пояснил Бастрыкин.

Также будет назначена и финансово-экономическая экспертиза. Специалисты в области экономики и финансов работает над изучением документов с тем, чтобы установить юридическую законность передачи здания, и договоров, которые были заключены на все виды обеспечения безопасности.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово начался 25 марта, его смогли потушить только через 12 часов. Возгорание произошло на последнем этаже, где находились кинозалы, в воскресенье там было много детей. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека.