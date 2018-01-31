Как передает ТАСС, Путин счел странным основывать обвинения в адрес РФ на показаниях не вызывающего доверия "придурка Родченкова".

Позднее агентство дало более полную цитату реплики президента на встрече со своими доверенными лицами в Гостином дворе: "Поймали этого придурка [информатора WADA Григория] Родченкова, вытащили его туда [для показаний Всемирному антидопинговому агентству]. У человека явные проблемы с законом… все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще?"

Говоря о проблемах Родченкова с законом, Путин напомнил, что тот "занимался противозаконной деятельностью и его в тюрьму надо было посадить". "Вместо этого его назначили руководить антидопинговой лабораторией российской", — возмутился он.

Говоря о других проблемах информатора WADA, Путин припомнил и о попытках суицида, которые предпринимал Родченков. "Дай Бог ему здоровья, конечно", — добавил Путин. Он заметил, что Родченков работает под контролем спецслужб США, и "замечательно, что он работает под контролем, только не для нас это замечательно".

Отметим, что в ноябре прошлого года в психическом здоровье Родченкова усомнился премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В качестве аргументов в пользу поставленного диагноза он привел дневники беглого ученого, опубликованные в New York Times.

Накануне немецкий телеканал ARD показал документальный фильм Doping Top Secret журналиста Хайо Зеппельта, истового борца с допингом в России. Главным героем ленты стал Родченков, который дал Зеппельту пространное интервью после своего бегства за океан. В нем ученый выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин не мог не знать об осуществлении допинговой программы и только он мог задействовать для выполнения подобной задачи Федеральную службу безопасности.

"Путин хотел все знать. И его подход был: "Скажи мне, в чем твоя проблема, и мы сделаем все, чтобы ее решить", — пояснил Родченков, отметив, что сочинские Игры были очень значимым проектом для президента.

По убеждению Путина, нападки на спортсменов "являются одной из линий атаки на Россию, потому что спортивные победы сплачивают нацию". При этом стране нужно работать с Международным олимпийским комитетом (МОК), и Москва будет это делать.

"Ни в коем случае нельзя превращать мировой спорт, олимпийское движение в задний двор какой-то грязной политической кухни. Нужно ли нам работать с международными организациями? Конечно, нужно, и мы будем это делать", — цитирует Путина РИА "Новости".

При этом Путин признал, что в РФ были случаи употребления допинга, как и в других странах, но в них эти истории не выпячивают и не раскручивают. "Все-таки случаи употребления и применения допинга были — правда, я хочу, чтобы эта аудитория знала и вся страна знала. Таких примеров много по всему миру, просто их не выпячивают и не раскручивают в рамках внутриполитической кампании в той или иной стране", — сказал президент РФ.

Путин выразил надежду, что страница с недопуском российских спортсменов к соревнованиям будет перевернута, причем в самое ближайшее время. При этом спортсмены из России должны следовать всем правилам МОК.