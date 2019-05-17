"Своевременная реализация проектов по разработке лазерного оружия крайне важна", — заметил Путин. Он также предложил рассмотреть возможность проведения практических испытаний лазерного комплекса "Пересвет" и гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Ранее российский лидер провел серию совещаний по военной тематике и совершил ряд визитов на предприятия оборонной промышленности, напоминает Lenta.ru. В частности, он посетил Казанский авиационный завод имени Горбунова, где осмотрел модернизированные самолеты Ту-95, Ту-160 и Ту-22, а также вертолет Ми-38Т и отдельно — самолет Ту-214. Кроме того, президент РФ побывал в Ахтубинске Астраханской области, куда его самолет сопроводили шесть истребителей пятого поколения Су-57.

После посещения Ахтубинска Путин сообщил о планах закупить 76 Су-57 вместо 16 без увеличения стоимости. В Кремле затем пояснили, что при обеспечении финансирования закупок этой техники "возможны и допустимы" внутренние перераспределения средств в рамках уже утвержденного бюджета Минобороны.

"Пересвет" и "Кинжал", а также беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" были представлены Путиным в марте 2018 года.