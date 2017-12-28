"За два с небольшим года в операции в Сирии приняли участие более 48 тысяч наших офицеров и солдат", — сказал Путин на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии.

По его словам, "это представители практически всех воинских профессий: летчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, саперы, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы, офицеры органов управления".

"Вы достойно, на "отлично" выполняли сложнейшие задачи на сирийской земле и вернулись на Родину, к своим родным и близким", — заключил Путин.

11 декабря Владимир Путин впервые за время конфликта в Сирии прилетел в эту страну. На российской авиабазе Хмеймим он приказал приступить к выводу из Сирии российской группировки войск.

В марте 2016 года Путин уже объявлял о выводе основной части российской группировки из Сирии. Западные страны при этом заявляли, что истинной целью России стала поддержка режима Асада, а бомбардировкам зачастую подвергаются его противники из числа вооруженной оппозиции,не имеющей отношения к ИГ.

В октябре в Минбороны РФ назвали главной помехой разгрому ИГ действия американских военных, которые, по словам генерал-майора Игоря Конашенкова, контролировали территорию вокруг Эт-Танфа, откуда проводились атаки боевиков.

Россия начала военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года. Минобороны России официально объявило о 39 погибших во время операции военных. СМИ сообщали, что жертв может быть гораздо больше, так как в операции участвуют бойцы, нанятые частной военной компанией.