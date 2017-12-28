"За два с небольшим года в операции в Сирии приняли участие более 48 тысяч наших офицеров и солдат", — сказал Путин на церемонии награждения российских военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии.
По его словам, "это представители практически всех воинских профессий: летчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, саперы, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы, офицеры органов управления".
"Вы достойно, на "отлично" выполняли сложнейшие задачи на сирийской земле и вернулись на Родину, к своим родным и близким", — заключил Путин.
11 декабря Владимир Путин впервые за время конфликта в Сирии прилетел в эту страну. На российской авиабазе Хмеймим он приказал приступить к выводу из Сирии российской группировки войск.
В марте 2016 года Путин уже объявлял о выводе основной части российской группировки из Сирии. Западные страны при этом заявляли, что истинной целью России стала поддержка режима Асада, а бомбардировкам зачастую подвергаются его противники из числа вооруженной оппозиции,не имеющей отношения к ИГ.
В октябре в Минбороны РФ назвали главной помехой разгрому ИГ действия американских военных, которые, по словам генерал-майора Игоря Конашенкова, контролировали территорию вокруг Эт-Танфа, откуда проводились атаки боевиков.
Россия начала военную операцию в Сирии 30 сентября 2015 года. Минобороны России официально объявило о 39 погибших во время операции военных. СМИ сообщали, что жертв может быть гораздо больше, так как в операции участвуют бойцы, нанятые частной военной компанией.
От зарплаты до зарплаты: сколько в России зарабатывают министры (2)
Только четыре министра российского правительства...
В Москве депутата и оппозиционера Яшина задержала полиция (1)
Главу совета депутатов Красносельского района Москвы,...
Космодромы перепутали: Рогозин объяснил неудачный запуск с "Восточного" (9)
При втором запуске с космодрома Восточный ракета была...
Путин назвал число: в Сирии воевали 48 000 офицеров и солдат РФ (7)
Президент России Владимир Путин заявил, что в...
Устроившего стрельбу экс-директора фабрики "Меньшевик" задержали
Бывший директор московской кондитерской фабрики...
TOP новостей
Жители Литвы снова открывают для себя нелегальный алкоголь и сигареты (32)
В последние несколько лет наблюдался спад в сфере...
Памятник, установленный "по-воровски". Почему на Урале начался конфликт из-за мемориала ссыльным литовцам (238)
В августе 2016 года на месте бывшего посёлка Галяшор на...
В Вильнюсе угнать маршрутный автобус – не проблема (7)
21-летний вильнюсец Виталий Танана, угнавший маршрутный...
Изгнанные? Сравните цены с той страной, где зарплаты в 3,8 раза больше, чем в Литве (106)
Возвращающиеся в Литву эмигранты не могут надивиться...
Без виз: жители Литвы смогут задержаться в Бресте и Гродно подольше (19)
Срок безвизового пребывания иностранных граждан в...