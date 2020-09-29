«Руководство России и Белоруссии заинтересовано в том, чтобы придать дополнительный импульс развитию межрегиональных связей, которые являются одним из важнейших компонентов по-настоящему братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Белоруссии, отношений, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга», — сказано в приветствии.
Путин напомнил, что страны «целенаправленно реализуют Договор о создании Союзного государства и активно участвуют в деятельности Евразийского экономического союза».
Президент России заявил, что Беларусь оказалась в непростой ситуации, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов.
— Хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история.
Он также напомнил про совместные проекты, инвестиции в белорусскую экономику, сотрудничество в борьбе с пандемией и усилиях по возобновлению прерванного карантином транспортного сообщения.
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