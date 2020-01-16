Госдума на заседании в четверг согласилась с назначением Мишустина главой правительства России. За такое решение проголосовали 383 депутата, еще 41 воздержался. Против утверждения Мишустина не проголосовал никто. Не голосовали 26 депутатов.

"Рекорд поддержки вы не побили", - сказал Мишустину после голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Путин получил в свою поддержку 392 голоса, когда избирался на пост премьера в 2008 году.

После этого Мишустин вышел к прессе, поблагодарил президента за доверие и ушел, он фактически не отвечал на вопросы журналистов, передает корреспондент Би-би-си.

"Я думаю, что в ближайшее время", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос, когда он планирует представить президенту список министров.

Через час после голосования в Госдуме президент Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером. Текст указа опубликован на сайте Кремля, он вступает в силу со дня его подписания. Другими двумя указами Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на нее Дмитрия Медведева, который до сих пор занимал пост премьера.

Выступая с трибуны Госдумы и отвечая на вопросы депутатов, кандидат в премьеры, в частности, говорил о причинах задержки реализации нацпроектов - эксперты накануне называли это возможной причиной ухода Медведева с поста премьера. По словам Мишустина, проблема заключается в излишней бюрократизации.

Кандидат заявил, что правительству пора думать о том, чтобы стать цифровой платформой, которая "помогает людям не замечать сложные сервисы". Он назвал шесть приоритетных направлений работы правительства - запуск нового инвестиционного цикла, использование возможностей, которые дают нацпроекты, развитие ОПК, стимулирование технологического развития экономики, рост аграрного сектора и развитие транспорта.

"В России есть замечательные решения и свои платформы. Очень важно в этом смысле помочь нашим умным ребятам, которые создают эти цифровые платформы", - сказал Мишустин.

Некоторые ответы кандидата были короче ответов. Когда его спросили, готово ли правительство выполнить "майские указы" Путин, Мишустин сказал: "В вашем вопросе содержится ответ: конечно. "Майские указы" безусловны к выполнению". А на вопрос, как он оценивает идею ЛДПР о списании долгов населения по кредитам, ответил. "Плохо оцениваю. Списания по кредитным обязательствам приведут к целой волне банкротств, соответственно деньги потеряют те, кто совсем не виноват".

Также Мишустин заявил, что нужно "вернуть, может быть, утраченное доверие между властью и бизнесом".