За год до выборов Москва преподнесла жителям традиционно лояльного Татарстана сразу несколько поводов для дискуссий об отношении центра к республике. В июле Кремль не продлил Татарстану договор о разграничении полномочий, закреплявший особый статус региона и дававший право его главе называться президентом. А осенью разгорелся новый скандал: после долгих споров было отменено обязательное изучение татарского языка в школах.

"Когда Путин приедет?"

Татарстан - лишь один из десятка регионов, которые Путин посещает перед выборами, но нигде еще его программа не была такой насыщенной.

За сутки (с 24 по 25 января) он поговорил с мусульманскими религиозными деятелями, посетил Казанский авиационный завод, встретился с президентом республики, съездил в Институт фундаментальной медицины Казанского федерального университета, навестил в больнице бывшего президента республики Минтимера Шаймиева и встретился с экипажем команды "КАМАЗ-мастер", победившей в ралли "Дакар-2018".

Казань попыталась встретить Путина вытоптанным на снегу у Кремля словом "Воры", но надпись убрали до приезда президента. Полиция заявила, что проверит действия авторов акции.

Казань, Кремль, какой то человек вытоптал слово " Воры", менты закапывают. pic.twitter.com/wijfKloNno

— AidarBagaviev (@aidar_bagaviev) January 24, 2018





Активисты штаба Навального утверждали, что студентов Казанского университета заставляют идти на встречу с Путиным под угрозой снижения оценок - однако официально власти это опровергли.

"Говорят, студентов начальных курсов отправляли туда, но обещали ли что-то взамен, не знаю", - сказал Би-би-си студент КНИТУ по имени Александр (сам он на встрече с Путиным не присутствовал).

"Я впервые об этом слышу. Разговора об отметках не было, потому что сессия уже закончилась, сегодня был последний день", - рассказала студентка, которая пришла на Форум студенческих клубов "Вместе вперед!". Именно там ожидалось финальное выступление президента.

У тех, кто увидел президента на сцене, никаких вопросов к Москве не было. Студент Аграрного университета по имени Динар заверил, что все "в целом поддерживают Путина".

"Потому что это ведущая партия "Единая Россия"… Ой, он же в этом году не от партии выдвигается. Но мне кажется, что его все поддерживают", - поделился с Би-би-си Динар.

Собравшиеся на встречу с Путиным студенты не беспокоились по поводу проблемы договора и обязательного татарского. Для них, как и для многих других жителей Казани, этот вопрос не главный.

Согласно опросу, проведенному татарскими исследователями из Центра аналитических исследований и разработок (ЦАИР), 55% жителей Казани вовсе не знали о существовании особого договора, правда, примерно столько же заявили, что договор должен быть продлен. По тому же опросу и в татарских, и в русских семьях нет однозначного ответа на вопрос, должен ли быть национальный язык в школе обязательным.

"Сейчас уже многим понятно, что не сам президент был инициатором силового сценария в отношении государственных языков национальных республик. Это ошибка окружения", - писал накануне визита Путина татарский сайт Бизнес Online, назвав вопросы договора и татарского языка одной из главных интриг визита Путина.

"История с языком и с договором - я не придаю этому никакого значения, а ситуация с татарским языком меня вообще не затронула. Я буду голосовать за Путина. Даже волноваться, мне кажется, не стоит - его выберут!" - рассказала Би-би-си студентка Казанского федерального университета Алла. Как и другие участники встречи, она ожидала, что Путин выступит на форуме студентов с лекцией.

"А когда Путин приедет?" - спросил у корреспондента Би-би-си один из студентов, который ненадолго вышел в фойе, когда президент еще не зашел на арену. Вернувшись через несколько минут в зал, собеседник Би-би-си обнаружил, что Путин уже ушел.

"Кризис доверия к Путину и Минниханову"

"После отказа Москвы от продления договора с Татарстаном и отмены обязательного изучения татарского языка для школьников республики в 2017 году возник кризис доверия в татароязычной среде и к Путину, и к [главе Татарстана Рустаму] Минниханову, - уверяет Би-би-си татарский общественный деятель и политолог Руслан Айсин. - Вся татарская творческая элита обижена - писатели, артисты, журналисты, певцы - все они говорят, как нас унизили".

Татарстан - электорально важный регион для Путина и действующей власти. Из-за большого числа жителей, высокой явки и традиционно лояльного голосования именно Татарстан дает больше всего голосов федеральной власти на выборах. Так, на выборах президента в 2012 году за Путина проголосовали более 2 млн человек, это почти 4,5% от всех россиян, поддержавших его.

"У меня в голове не укладывается, что государственный язык преподается в добровольном порядке, а английский, хотя я не отрицаю его нужность, обязательный", - возмущается в разговоре с Би-би-си бывший председатель националистического движения Союз татарской молодежи "Азатлык" Наиль Набиуллин. Сейчас он отбывает условный срок по обвинению в даче ложных показаний - уголовное дело он называет давлением за отстаивание прав татар.

"Мы не отрицаем, что Татарстан часть России. Мы говорим, что если мы являемся локомотивом, то должны иметь определенные преференции от этого. И это, в том числе, должно отражаться в наличии договора, наличии государственного татарского языка, который должен преподаваться в равном с русским объеме", - перечисляет претензии Набиуллин.

Активист движения "Азатлык" Батырхан Агзамов думает, что на общий результат президентских выборов в республике конфликт с федеральным центром не повлияет, а вот на явке может отразиться негативно.

Отмена обязательного изучения татарского и непродление договора может оказать влияние на результат выборов: традиционно самый высокий результат Владимиру Путину давали именно районы с татароязычными жителями, не соглашается с ним политолог Айсин.

Убирать обязательный татарский перед выборами - ошибка, уверен зампред общественной организации Всемирный форум татарской молодежи Айрат Файзрахманов. Но вряд ли это скажется на результате Путина в регионе: "Дадут те цифры, которые установят сверху. Будет высокая цифра, выше среднероссийской. Если не в самой Казани, то в районах явка контролируется администрациями. Они даже могут конкурировать между собой, чтобы показать высокую лояльность".

В последние шесть лет на избирательных участках стало много людей, которые приходят на выборы и, получая бюллетень, просят сказать их номер в списке избирателей, рассказывает бывший преподаватель Казанского федерального университета, член одной из казанских избирательных комиссий Искендер Ясавеев. "Это механизм контроля со стороны работодателя, механизм давления. Часто молодежь делает селфи с опусканием бюллетеня в урну. Это то же самое: говорят, нужно для отчета", - говорит Ясавеев.

Он утверждает, что за последние несколько лет практика мягких рекомендаций по голосованию на выборах добралась даже до преподавателей Казанского университета, ранее гордившегося своей автономией.

"Ни в 2004, ни в 2008 годах такого не было. И вдруг в 2012 году это случилось. Нам мягко сказали: вы же понимаете, что нужно пойти на выборы, но, конечно, мы не говорим, за кого голосовать", - вспоминает Ясавеев.

В награду за четырехчасовое ожидание Путина в Казанском федеральном университете под музыку групп "БандЭрос" и "Звери" студенты получили от президента трехминутное поздравление с Днем студента.

Ни про договор, ни про татарский язык за весь свой визит Путин ничего не сказал.