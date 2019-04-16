"Минобороны России направить в состав Миссии ООН до 30 военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба", - говорится в распоряжении об отправке солдат в ЦАР. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Финансирование пребывания российских военных в Центральноафриканской Республике будет осуществляться за счет средств ООН.

Еще одним распоряжением президент приказал направить до пяти российских военных в состав сил ООН по поддержанию мира на Кипре.

В обоих случаях Минобороны имеет право отозвать российских военнослужащих из состава сил ООН "в случае, если участие военнослужащих… в миротворческой деятельности станет нецелесообразным вследствие изменения международной военно-политической обстановки".

Кризис в ЦАР начался в 2013 году, когда состоящая преимущественно из северян-мусульман коалиция "Селека" захватила Банги, свергнув президента Франсуа Бозизе. В ответ на бесчинства боевиков на захваченных ими территориях христиане и последователи традиционных африканских верований создали отряды ополчения "Анти-балака", которые начали преследовать мусульман. Жертвами конфликта, по данным ООН, стали более шести тысяч человек.

В сентябре 2014 года была учреждена Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР, численность которой в настоящий момент насчитывает более 12,5 тыс. военнослужащих и полицейских. Несмотря на это, в стране не прекращаются столкновения, жертвами которых становятся мирные жители. С начала года в стране были убиты пятеро миротворцев, трое из них - в июне, передает ТАСС.

В 2018 году ряд СМИ писали о том, что в ЦАР присутствуют сотрудники российских частных военных структур, в том числе ЧВК Вагнера, работу которой связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

С целью расследовать присутствие российских наемников в ЦАР летом 2018 года в эту страну направился военкор Орхан Джемаль со съемочной группой, передает РБК. 31 июля, через несколько дней после прибытия в страну, российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко попали в засаду и были убиты при странных обстоятельствах.

Следственный комитет РФ придерживается версии о том, что журналистов, у которых при себе были 8,5 тысячи долларов наличными и дорогостоящая съемочная техника, пытались ограбить вооруженные чернокожие, говорившие по-арабски. Они якобы открыли огонь, встретив сопротивление со стороны россиян.

По другой версии, за преступлением стоят русские киллеры, а Служба безопасности Украины (СБУ) даже называла поименно 10 наемников ЧВК Вагнера, которые могут быть причастны к убийству журналистов.

С трагедией в ЦАР также связывают инцидент с издателем "Медиазоны" и участником Pussy Riot Петром Верзиловым, который в сентябре 2018 года был госпитализирован после внезапной потери зрения, способности говорить и ходить. Выяснилось, что он должен был поехать в Центральную Африку вместе с погибшими журналистами, а в день предполагаемого отравления - получить отчет по расследованию их убийства.

Россия и ЦАР официально поддерживают сотрудничество в военной сфере. В марте 2018 года в страну официально были направлены пять военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки армии и обеспечения поставок вооружения местному правительству. МИД не исключал увеличения числа российских военспецов в этой стране. В октябре стало известно, что в ЦАР дополнительно отправятся 60 военных инструкторов.

8 октября 2018 года премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о соглашении с Центральноафриканской Республикой по созданию представительства Минобороны в этой стране. В штат российского военного представительства будут входить пять человек. Оно будет заниматься обеспечением сотрудничества России и ЦАР в военной и военно-технической сферах.

В январе 2019 года министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра допустила возможность того, что в стране появится полноценная российская военная база. При этом она подчеркнула, что подобное решение должно приниматься президентами двух стран.

Миссия ООН на Кипре была учреждена в 1964 году для предотвращения столкновений турок и греков-киприотов. С 1974 года, когда войска Турции оккупировали часть острова, силы ООН обеспечивают разделение противоборствующих сторон. К январю 2019 года в составе миссии насчитывались 1033 специалиста.