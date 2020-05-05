Лидер КНДР Ким Чен Ын указом президента Российской Федерации Владимира Путина награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Посольство России в КНДР во вторник, 5 мая, сообщило в своем Facebook, что медаль была торжественно передана главой российской дипмиссии министру иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвону. Ким Чен Ын был награжден "за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике", - отмечается в сообщении.

Юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." была учреждена указом президента России Владимира Путина 13 июня 2019 года. Согласно положению о медали ею награждаются участники боевых действий, узники гетто и концлагерей, а также граждане иностранных государств, не входящих в СНГ, сражавшиеся на стороне Советской армии и награжденные за свой вклад в Победу государственными наградами СССР и России.

Красная армия в 1945 году участвовала в освобождении Корейского полуострова, который был захвачен Японией, выступавшей во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. США и СССР подписали соглашение о совместном управлении территорией. Линия раздела зон влияния двух сверхдержав прошла по 38-й параллели. В феврале 1946 года на территории советской зоны было сформировано временное правительство (Временный народный комитет Северной Кореи), которое возглавил дедушка нынешнего лидера КНДР Ким Ир Сен. 15 августа 1946 года в Пхеньяне возведен 30-метровый обелиск в память о советских воинах, погибших при освобождении Кореи.