Путин надеется на укрепление сотрудничества России и Германии

Юбилейный год 75-летия окончания Второй мировой войны, по мнению президента России Владимира Путина, будет способствовать развитию взаимодействия России и Германии по актуальным вопросам двусторонних и международных отношений. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля в понедельник, 30 декабря, говорится в новогодних поздравлениях Путина канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel) и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier).
"В посланиях среди прочего подчеркивается, что за последнее время был реализован ряд совместных российско-германских проектов - в том числе в рамках "перекрестных" годов научно-образовательных партнерств, с успехом завершена культурная программа "Русские сезоны" в Германии", - отметили в пресс-службе.
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