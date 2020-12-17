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Трубопровод "Северный поток - 2" соответствует "национальным интересам Европы и Германии", - заявил Путин на пресс-конференции.
Путин надеется, что Байден даст достроить "Северный поток - 2"
© Reuters / Scanpix

Газопровод "Северный поток - 2", который свяжет Россию и ФРГ, выгоден Германии и Европе в целом. Уверенность в этом президент РФ Владимир Путин высказал в четверг, 17 декабря, на большой пресс-конференции. "Это соответствует национальным интересам Европы и Германии", - подчеркнул он, добавив, что речь идет о чисто экономическом проекте.

При этом президент РФ выразил надежду, что американская администрация во главе с избранным президентом Джозефа Байдена с уважением отнесется к интересам Евросоюза при достройке трубопровода и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках.

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"Думаю, работу закончим"

Российский лидер подчеркнул, что строительство "Северного потока - 2" почти завершено, осталось достроить около 165 км, "если считать в однониточном исполнении". "Я думаю, что мы работу закончим", - уверен он.

"До сих пор и представители немецкой экономики (а у нас там очень много друзей, очень много друзей, без всякого преувеличения), и политического руководства Федеративной Республики, которое старается не вмешиваться, поскольку это чисто экономический проект, но во всяком случае занимают открытую позицию по поддержке этого проекта", - отметил Путин.

Возобновление работ

Строительство газопровода "Северного потока - 2" было возобновлено 11 декабря после перерыва в год. На настоящий момент газопровод достроен более чем на 90 процентов, последний участок, который осталось проложить, находится в водах Дании. Предполагалось, что "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако уже летом того же года стало окончательно ясно, что "Газпром" выбился из графика и не сможет выполнить намеченное, а в декабре 2019 года проект полностью встал. Швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб для "Северного потока - 2" и вывела свои суда из Балтийского моря из-за угрозы санкций США. Вашингтон уже внес в оборонный бюджет страны новый пакет ограничений против проекта газопровода.

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Deutsche Welle

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