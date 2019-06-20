Путин заявил, что Россия "ни с кем не ругалась"

Владимир Путин, отвечая во время "прямой линии" на вопрос о том, что даст экономике, если Россия помирится с западными странами, заявил, что "Россия ни с кем не ругалась". Оккупацию Крыма РФ он назвал "чушью", пишет Deutsche Welle.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян во время "прямой линии" в четверг, 20 июня, заявил, что Россия не находится в состоянии конфликта с Западом.

Отвечая на вопрос, что будет, если "помириться" с западными странами и что это даст экономике, Путин заявил: "Мы ни с кем не ругались".

Путин уверяет, что РФ "в чем-то выиграла от санкций"

Говоря о санкциях, введенных Евросоюзом против Москвы. Путин сказал, что Россия "в чем-то даже выиграла" от этих штрафных мер, в частности реализовала программы импортозамещения на сумму в 667 млрд рублей.

Пример Китая

По словам Путина, Россия должна продолжать отстаивать свои национальные интересы, несмотря на санкции, по примеру Китая. "Китай не имеет отношения к Крыму и Донбассу - нас обвиняют в том, что мы Донбасс оккупировали, а это - чушь и ложь - но Китай не имеет к этому отношения. А тарифы на его товары - считайте это те же санкции - увеличиваются и увеличиваются", - сказал глава государства.

Кроме прочего, Путину задавали вопросы о коррупции в стране, нехватке больниц и детских садов, перспективам развития экономики, когда закончится нефть, и о давлении на бизнес и проблемах с выпуском касаток из "китовой тюрьмы" в Приморье.

О "мусорных протестах" Путин не упомянул

Кроме того, речь шла о российском сахарном печенье, которое, по мнению ведущей, очень нравится китайцам, и беспилотных автомобилях на американских дорогах.

Когда речь зашла о проблеме мусора, корреспонденты Первого канала, участвовавшие в подготовке "прямой линии", показали несколько фото переполненных контейнеров в российских регионах, но ни словом не обмолвились о протестных выступлениях в Архангельске.

"Только что услышал"

Нередко россиян беспокоят элементарные бытовые вопросы: состояние дорог, свалок, домов, канализации. Причем ими уполномочены заниматься местные органы власти – муниципальные и региональные. Поступающие вопросы сам Путин оценил так:

„Сейчас – это не секрет тоже никакой, никакого секрета не открою – прежде всего уровень жизни, уровень доходов, здравоохранение. И потом вот эта тема, которая сейчас только что, я услышал, это работа с отходами, с мусором и так далее. Вот эти в основном. ЖКХ“.

Речь на "прямой линии" зашла и о возросшей инфляции и, соответственно, сокращении производства. Сказано и о том, что российское Правительство повысило налог на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Российский президент объяснил это тем, что нужно строить железные и автодороги, а также проводить электричество.

В определенный момент связь с людьми, задающими вопросы, стала ухудшаться, а техника отметилась странным поведением. Ведущая объяснила, что это "хакерская атака из-за рубежа, которую мы умело отразили".

Когда станем жить лучше? Путин не поверил в зарплату в 10 тысяч рублей

Отвечая на вопрос о том, когда же вырастет зарплата в России и как можно прожить на зарплату в 10 тысяч рублей, президент Путин призвал проверить данные об этих цифрах, так как они не соответствуют минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), - пишет NEWSru.com

Он не поверил жительнице одного из регионов, заявившей о снижении зарплаты до 10 тыс. По словам Путина, эта цифра должна стать предметом разбирательств с властями региона. "Каждый случай выплаты зарплаты ниже прожиточного минимума - предмет для разбирательств", - сказал Путин.

Еще одно обращение пришло от учительницы из Орла, зарплата которой тоже составляет около 10 тысяч. Затем Путину показали видеообращение от сотрудника МЧС, зарплата которого составляет 16 тысяч. По его словам, приходится работать на двух-трех работах.

Путин потребовал проверить обращения о зарплатах, которые не могут быть меньше суммы МРОТ. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в каждом отдельном случае.

Что касается МЧС, Путин сказал, что у гражданского персонала ведомства низкие зарплаты. Но МЧС выделят несколько траншей, каждый из которых составляет более четырех миллиардов рублей. Это позволит повысить зарплаты до 32 тысяч, заявил глава государства.

По данным президента, средняя номинальная зарплата в России в 2019 году выросла до порядка 44-45 тысяч рублей с 33,2 тысяч в 2017 году.

Он отметил, что в стране существует большая разница в зарплатах по отраслям и регионам.

"Что касается заработных плат, рост есть - и в номинальном выражении, и в реальном выражении. В номинальном выражении это выглядит так: в 2017 году было начислено заработной платы в экономике 33,2 тыс., а в этом году уже почти 44 тыс., вот последние данные - 45 тыс. Я сразу хочу оговориться, я хочу, чтобы на меня люди, которые сидят в интернете или у телевизора, не сердились за то, что у них нет таких заработных плат, это естественное дело. Я говорю о средних цифрах. Почему мне приходится пользоваться этими цифрами - потому что у нас большая разница и по отраслям, и по регионам", - сказал Путин.

Темпы роста реальной заработной платы по состоянию на май 2019 года составили 2,8%, заявил Путин.

"По реальной заработной плате. В 18-м году темп роста был 8,5%. Сейчас у нас - 2%, в мае посчитали 2,8%", - сказал он, добавив, что, во-первых, в прошлом году рост был "восстановительным". "А во-вторых, все-таки все уровни власти старались выполнить указы 12-го года. И в конце года даже начали начислять, начислять, начислять. Поэтому, кстати говоря, может быть, что-то не выполнено по указам 12-го года, но, если бы их не было, не было бы и такого результата, потому что это заставляет все органы власти работать и добиваться результата", - отметил он.