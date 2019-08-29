Авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года. В 2017 году форум также посещал Путин и так же в присутствии министров, помощников, охранников и журналистов покупал мороженое. В этом году компанию президенту России составил президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган.
Как следует из видеозаписей, одну из которых в 2017 году опубликовала "Комсомольская правда", а другую сегодня – телеканал ТВЦ, за прилавком при этом стоит одна и та же женщина. Оба раза, предлагая мороженое, продавщица рассказывает о большом выборе продукции от отечественных производителей.
Ранее СМИ неоднократно обращали внимание на то, что при посещении президентом России различных мероприятий в кадре появляются одни и те же люди, но в разных ролях.
Так, в январе 2017 года Владимир Путин при посещении новгородского монастыря оказался на фотографиях с прихожанами, которые за несколько месяцев до этого присутствовали на фотографиях с президентом в качестве рыбаков, когда Путин ловил рыбу на озере Ильмень. Блогеры заподозрили, что в обоих случаях президента окружают подставные лица, которые на самом деле являются либо сотрудниками Федеральной службы охраны, либо заранее отобранными актёрами.
Федеральные СМИ, в свою очередь, утверждали, что и прихожане, и рыбаки – настоящие, просто спустя несколько месяцев после рыбалки Путин пригласил тех же людей отметить вместе с ним Рождество в храме. Официальных комментариев от пресс-службы Кремля тогда не поступало.
На официальном сайте авиасалона МАКС-2019 указано, что в дни его работы движение автотранспорта в черте городского округа Жуковский осуществляется только при наличии специальных пропусков.
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