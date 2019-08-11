В субботу Путин отправился в аннексированный Россией Крым на очередное, 11-е по счету байк-шоу "Тень Вавилона", организованное "Ночными волками". На слет у горы Гасфорта в Севастополе Путин прибыл во главе колонны байкеров.
Президент самолично восседал за рулем мотоцикла "Урал" с коляской. В коляске сидел глава Крыма Сергей Аксенов, а за спиной Путина - врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
По правую руку Путина сопровождал лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов по прозвищу Хирург.
На его мотоцикле развевался триколор со странным символом, внешне похожим на герб СССР, но с российским двуглавым орлом вместо земного шара с серпом и молотом.
Как отмечает сайт Кремля, шоу "Ночных волков" всегда носят патриотическую тематику: "При подготовке мероприятий байкеры основываются на сюжетах из советской и российской истории, как правило, связанных с важными военными победами"
С "Ночными волками" Владимир Путин дружит уже не первый год. Они неизменно участвуют в пропагандистских мероприятиях в его поддержку.
"Мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России", - похвалил Путин мотоциклистов.
Путин также посмотрел спектакль "Грифон", созданный по мотивам пьесы митрополита Псковского и Порховского Тихона.
И, как водится, пообщался с детьми.
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Севастополь. "Эта поездка, как и все предыдущие не согласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявили в Киеве.
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