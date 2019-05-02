Президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции российского интернета. Документ опубликован в среду, 1 мая, на сайте правовой информации. За исключением нескольких положений - в частности, о создании национальной системы доменных имен - он вступит в силу с 1 ноября 2019 года. На реализацию закона из бюджета предполагается потратить 30 миллиардов рублей.
Vladimiras Putinas
© RIA/Scanpix

Авторы законопроекта - глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой - ранее заявляли, что подготовили этот закон "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

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Координировать исполнение изоляционного закона будет Роскомнадзор, глава которого Александр Жаров ранее сравнил документ с ядерным оружием. Роскомнадзор будет отвечать за "координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет", ее автономной работы в случае отключения от глобальной инфраструктуры сети. А утверждать порядок установки и эксплуатации защитных средств в сети оператора будет правительство России.

В случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета на территории России Роскомнадзор сможет осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". Правительство будет утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению, в том числе - определять "случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний".

В компетенции правительства будет также "определение условий и случаев, при которых оператор связи имеет право не направлять трафик через технические средства противодействия угрозам". Определять технические условия установки этих систем и требования к сетям связи при их использовании будет Роскомнадзор.

Закон вводит правила маршрутизации трафика, в соответствии с которыми весь обмен трафиком должен вестись через определенные точки обмена, включенные в специальный реестр, который будет вести Роскомнадзор. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком будут утверждаться Минкомсвязью России по согласованию с ФСБ.

Подписанный Путиным закон грозит Рунету тотальной цензурой

Эксперты опасаются, что подобная автономная сеть создаст возможность для тотальной цензуры в Рунете.

Международные правозащитные организации ранее призывали Владимира Путина не подписывать этот закон. В совместной декларации "Репортеров без границ" и Human Rights Watch подчеркивалось, что российский законопроект нарушает Европейскую конвенцию по правам человека и пакт ООН о гражданских и политических правах, которые подписывала Россия.

Ряд российских интернет-компаний также критиковали этот закон. В частности, директор по развитию сетевой инфраструктуры "Яндекса" Алексей Соколов заявил, что технология, которая разрабатывается для его исполнения, "ухудшит работу сервисов", а гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин отметил, что анализировать весь проходящий трафик не по карману сейчас никому и окончательная стоимость проекта будет "космической".

NEWSru.com
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