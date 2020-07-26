Режим прекращения огня на Донбассе и дополнительные меры по его соблюдению обсудили в воскресенье, 26 июля, по телефону президенты России и Украины, сообщают пресс-службы обоих глав государств. В ходе разговора и Владимир Путин, и Владимир Зеленский приветствовали достигнутую ранее договоренность и подчеркнули необходимость реализации решений "нормандской четверки".
По сообщению пресс-службы украинского президента, Путин и Зеленский обсудили детали взаимодействия по разминированию, разведению сил и средств, деятельности миротворцев ОБСЕ, доступ Международного комитета Красного Креста к задержанным лицам и освобождения удерживаемых в России граждан Украины. Кроме того, отмечается в сообщении, Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.
Пресс-служба Кремля рассказала, что Владимир Путин в разговоре дал негативную оценку постановлению Верховной Рады от 15 июля о проведении местных выборов в 2020 году. По мнению российского президента, это решение противоречит Минским соглашениям и "ставит под угрозу перспективы урегулирования".
Новое соглашение о прекращении огня было достигнуто 22 июля на встрече трехсторонней контактной группы, в состав которой входят представители России, Украины и ОБСЕ. За время шестилетнего конфликта, который разгорелся в 2014 году после аннексии Россией Крыма, погибли более 14 000 человек.
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