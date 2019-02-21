Второй год подряд в своем послании Федеральному собранию президент России рассказывает о новых вооружениях. В отличие от прошлогоднего выступления, которое было посвящено новому стратегическому оружию почти наполовину, в послании 2019 года он уделил противостоянию с США едва ли пятую его часть.

Статьи по теме: Вступив в гонку вооружений, Россия рискует подорвать экономику и повторить судьбу СССР

Главной претензией Путина к Соединенным Штатам стал их отказ от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). О начале процедуры выхода из договора президент Дональд Трамп официально объявил во время своего послания Конгрессу США 5 февраля.

В последние годы Россия и США обвиняли друг друга в нарушении этого соглашения, подписанного в 1987 году и бывшего одним из важнейших договоров, обеспечивавших стратегическую стабильность в мире.

США утверждают, что Россия разработала и разместила ракету 9M729, дальность которой превышает порог, установленный соглашением. Россия в ответ обвиняет США в том, что те фактически испытывают свои ракеты-нарушители ДРСМД, когда запускают мишени при тестировании систем ПРО. По сути, эти мишени представляют собой обычные ракеты среднего радиуса действия.

Кроме того, в Москве убеждены, что пусковые установки MK 41 противоракет SM-3 системы ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии пригодны для пусков крылатых ракет Tomahawk. Наконец, в России утверждают, что некоторые американские беспилотники тоже фактически нарушают ДРСМД.

Путин заявил, что претензии США к России надуманны, а истинной причиной их выхода из ДРСМД является то, что в настоящее время многие страны, не подписавшие его, активно разрабатывают такие ракеты.

"Такое положение дел, конечно же, может вызывать вопросы, понятно. Так нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора", - сказал Путин.

По его словам, в случае развертывания американских ракет меньшей и средней дальности в Европе Россия ответит "зеркально и ассиметрично", поставив под угрозу не только те районы, где будут размещены ракеты, но и "центры принятия решений".

И хотя президент и повторил несколько раз, что Россия собирается только отвечать на угрозы, которые могут появиться в будущем, он подробно остановился на стратегических системах, которые уже создаются в настоящее время и в будущем будут развернуты.

"Циркон"

"Хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон" со скоростью полета около девяти махов, дальностью более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели. Ее применение предусмотрено с морских носителей, серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр", - сказал Путин.

О гиперзвуковой ракете "Циркон", которую разрабатывает "НПО машиностроения" для вооружения российских кораблей, стало известно еще несколько лет назад.

Информации в открытых источниках про нее немного, но было известно, что ее можно запускать из пусковых установок 3С14, применяемых также для запуска ракет "Калибр", "Оникс" и российско-индийских "БраМос".

Другими словами, такими ракетами можно будет вооружить существующие корабли ВМФ, включая атомный ракетный крейсер "Петр Великий" (и его систершип "Адмирал Нахимов" после окончания ремонта и модернизации), атомные подлодки-носители крылатых ракет.

Ими может быть вооружен даже единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который изначально имел под летной палубой пусковые установки ракет "Гранит", но теперь, по сообщениям в российской и иностранной прессе, их могут заменить на 3С14 с ракетами "Циркон".

Информация о самих ракетах, появившаяся в печати, носит самый общий характер, а характеристики в разных источниках разнятся. Тем не менее правительственная "Российская газета" в 2017 году сообщала, что скорость "Циркона" изначально заявлялась в 5-6 махов (скорость звука в определенных условиях), но на испытаниях ее удалось разогнать до восьми махов.

Дальность составляет 350-500 километров, но ее можно и увеличить.

Подтверждения характеристик ракеты из независимых источников не поступало.

Большой океанский флот

Путин также анонсировал ускоренную постройку в России 21 корабля дальней морской зоны.

"На два-три года ранее сроков, установленных госпрограммой вооружения, военно-морскому флоту России будут переданы семь новых многоцелевых подводных лодок, в ближайшее время будет заложено пять надводных кораблей дальней морской зоны, еще 16 кораблей такого класса будут введены в состав ВМФ до 2027 года", - сказал президент России.

Такими кораблями могут быть как минимум фрегаты. Как сказал Би-би-си военный эксперт Виктор Мураховский, скорее всего речь идет о фрегатах проекта 22350М, которые в настоящее время строятся на "Северной верфи". Первый фрегат проекта "Адмирал Горшков" уже построен и вступил в строй, второй - "Адмирал Касатонов" - проходит испытания. Еще два находятся на стапелях.

"Адмирал Горшков" вооружен 16 пусковыми установками 3С14.

Виктор Мураховский сомневается в том, что удастся построить именно столько кораблей, сколько было заявлено в выступлении Путина.

"По поводу 16 кораблей до 2027 года я сомневаюсь, возможно, там появятся корабли класса эскадренный миноносец. Пока что это заявление о намерениях и непонятно, что будет", - сказал эксперт.

В России разрабатывается проект эскадренного миноносца 23560 "Лидер" с атомной энергетической установкой, однако пока планы о его постройке открыто не обсуждаются.

Носитель для "Посейдона"

Еще одной новостью в "военной" части выступления Путина стало упоминание о том, что весной 2019 года будет спущена на воду атомная подводная лодка - носитель для беспилотного атомного подводного аппарата "Посейдон".

Министерство обороны опубликовало видеозапись его испытаний сразу же после выступления Путина. На записи виден только момент запуска, пульт управления, а также внешний вид изделия. С какого носителя был выпущен аппарат на испытаниях, не сообщается.

По словам военных экспертов, вероятнее всего, носителем "Посейдона" станет атомная подлодка проекта 09852 "Белгород", которую собирались спускать на воду весной.

Эта подлодка изначально строилась по проекту 09852 "Антей" и должна была стать носителем противокорабельных крылатых ракет, но в 2012 году ее перезаложили по другому проекту как подлодку для специальных операций.

О создании глубоководного аппарата "Посейдон" Путин объявил во время прошлогоднего послания Федеральному собранию. Тогда он заявил о разработке нескольких видов стратегических вооружений: межконтинентальной ракеты "Сармат", крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", гиперзвуковой авиационной ракеты "Кинжал", а также комплексов "Авангард" и "Пересвет".

Спустя год, по словам Путина, начались производство гиперзвуковой ракеты "Авангард", испытания межконтинентальной ракеты "Сармат", лазерных установок "Пересвет" и авиационных гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Все заявления Путина о новейших образцах вооружений иллюстрируются фото- и видеоматериалами, предоставляемыми российским министерством обороны. Подтверждения тактико-технических характеристик оружия, о котором рассказывают глава государства и российские военные, от независимых источников нет.