Кандидат в мэры Москвы, действующий глава города Сергей Собянин будет участвовать в открытии концертного зала в парке "Зарядье", которое пройдет в "день тишины" 8 сентября. Также церемонию посетят президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает "Русская служба Би-би-си" со ссылкой на источники в московской мэрии.

В пресс-службе правительства подтвердили, что мэрия пригласила Медведева, но не стали уточнять, поедет ли премьер в "Зарядье". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков коротко ответил: "Если (Путин) решит, мы сообщим". Представители концертного зала сообщили, что ждут высших руководителей страны. В департаменте культуры Москвы, который приглашал гостей, эти сведения не комментировали.

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Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов считает, что встречу Собянина с Путиным и Медведевым нельзя считать агитацией. "Речь идет о выполнении мэром своих служебных обязанностей, а не о предвыборном мероприятии", — сказал Горбунов.

9 сентября в Единый день голосования пройдут выборы мэра Москвы. Кроме Сергея Собянина в них участвуют Вадим Кумин (КПРФ), Илья Свиридов ("Справедливая Россия"), Михаил Дегтярев (ЛДПР) и Михаил Балакин ("Союз горожан").

Медуза
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