Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко на прошедшей в Сочи в субботу, 7 декабря, встрече, вопреки ожиданиям, не подписали соглашение об углубленной интеграции. Следующая встреча президентов состоится уже 20 декабря в Санкт-Петербурге.
Путин, Лукашенко
© Фото: пресс-служба президента РФ

Встреча Путина и Лукашенко продолжалась больше 5 часов. По ее результатам количество спорных вопросов по интеграции уменьшилось, заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин. "Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперед. Нам указания даны. Сейчас будем прорабатывать и дальше двигаться вперед", - подчеркнул он.

Белорусский президент уехал после встречи с Путиным по вопросам интеграции без заявлений.

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СМИ сообщили о проекте соглашения

Накануне в российских СМИ появились сообщения о содержании якобы существующего предварительного текста договоренностей об углубленной интеграции. Речь идет о более тесной экономической интеграции, включая создание единого налогового и гражданского кодексов, частичное объединение банковского надзоре и введение единого внешнеторгового режима. Кроме того, с 2021 года якобы планируется ввести единые правила в таможенной и энергетической сферах.

Предполагалось, что соглашения будут подписаны 7-8 декабря в канун 20-летия подписания Договора о создании Союзного государства.

Протесты в Минске

Между тем в субботу в прошла несанкционированная акция против соглашения об углублении интеграции с Россией. В ней приняли участие до тысячи человек. Митингующие собрались на Октябрьской площади, откуда отправились шествием до площади Независимости.

Deutsche Welle
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