Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин проводят встречу во Владивостоке. Это первый визит Кима в Россию.
Kim Jong Unas, Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

Путин встретил Кима на территории Дальневосточного федерального университета.

Путин и Ким выразили надежду, что прямые переговоры помогут денуклеаризации на Корейском полуострове и что Россия сможет поспособствовать ядерному разоружению КНДР.

"Мы приветствуем, безусловно, ваши усилия по развитию межкорейского диалога и по нормализации северокорейско-американских отношений", - сказал Путин.

Статьи по теме:
Ким Чен Ын: рад оказаться на российской земле  (26)
Как Владивосток готовился к визиту Ким Чен Ына  (34)

"Я надеюсь, что наша встреча с вами, господин президент, будет полезной для укрепления и развития традиционно дружественных отношений КНДР и России, которые имеют глубокие корни", - заявил в свою очередь северокорейский лидер, открывая встречу.

Насколько известно, прежде Путин и Ким никогда лично не встречались. Встреча Путина и Ким Чен Ына состоится в сложное для Северной Кореи время - на фоне провала переговоров с США в Ханое в феврале этого года, на которые Пхеньян возлагал большие надежды.

Путин стал шестым лидером иностранной державы, с которым встретился Ким с тех пор как в прошлом году начал выезжать за пределы своей страны в качестве ее лидера. Первым был председатель Китая Си Цзиньпин, затем - президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Кроме того, он дважды проводил переговоры с президентом США, а перед ними встречался с премьер-министрами стран, которые согласились организовать его переговоры с Дональдом Трампом на своей территории - Вьетнама и Сингапура.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В России запустили флешмоб о ”сказочном Путине” (12)

Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того,...

Россия

Путин и Ким Чен Ын проводят переговоры во Владивостоке (7)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России...

"Мерзость и грязь": в России критикуют "патриотическую" игрушку "Ветеран" (13)

Российский Союз ветеранов призвал устроить рейды по...

В России запустили флешмоб о ”сказочном Путине” (12)

Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того,...

Путин упростил жителям "ДНР" и "ЛНР" получение российского гражданства (311)

Президент России Владимир Путин подписал указ,...

Как Владивосток готовился к визиту Ким Чен Ына (34)

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию для встречи с...

TOP новостей

Разыскиваются 3000 жителей, которым полагается вернуть земельные участки (29)

По данным на 1 апреля право собственности на землю, леса...

Лето приближается: с теплом придут и дожди

В четверг с юга в Литву будет продолжать поступать...

Klaipėdos konteinerių terminalas Klaipėdos konteinerių terminalas Klaipėdos konteinerių terminalas

Порты: балтийско-российско-белорусский треугольник

Свежая портовая статистика содержит в себе тренды,...

Предупреждение: из Беларуси в сторону Литвы надвигается дым высокий уровень загрязнения воздуха, рекомендуется избегать открытого пространства в городе (61)

Литовская гидрометеорологическая служба объявила в...

 

Темы о сексуальной ориентации вызывают враждебные высказывания (80)

Каждый день в Литве фиксируется более тысячи...