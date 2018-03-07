Путин рассказал о том, что США в феврале 2014 года сначала попросили Россию принять все меры для того, чтобы президент Украины Виктор Янукович не применил армию против протестующих на Майдане, но затем нагло обманули Россию, поддержав госпереворот в Киеве.

Российский лидер напомнил, что 20 февраля западные страны инициировали переговоры между на тот момент президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией. Итогом было подписание соглашения, по которому Янукович согласился на досрочные выборы и другие компромиссы. Три министра иностранных дел европейских стран — Польши, Франции и Германии — подписали это соглашение в качестве гарантов соблюдения этого документа, а через пару дней в Киеве произошел государственный переворот.

По мнению Путина, гаранты должны были не только не признать госпереворот, но и оказать влияние на тех, кто его совершил, заставить их вернуться в конституционное поле. Тем более что, по словам российского лидера, если бы были проведены досрочные выборы, то оппозиционные силы, скорее всего, пришли бы к власти, но легальным путем.

"Но это хорошо известно. Теперь я скажу то, что неизвестно: в этот же момент к нам обратились и американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все — я сейчас говорю почти дословную просьбу, — чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации", — рассказал Путин.

"Мы сказали: "Хорошо"… Через день был совершен госпереворот. Ну хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали!" — посетовал президент РФ. По его словам, американцы могли бы хотя бы сказать: "Мы не хотели, но вот такие события, и мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле". Наоборот, подчеркнул Путин, произошла полная поддержка госпереворота.

По его словам, фактически Америка своими руками совершила этот переворот и поэтому вынуждена поддерживать сегодняшнюю власть в Киеве — "они загнали себя в угол просто".

Ведущий спросил, в первый ли раз США так обманули Россию. "Так грубо и нагло — пожалуй, в первый", — ответил Путин.

На вопрос автора, ожидал ли он введения санкций после присоединения Крыма к России, Путин ответил: "Не сомневался". Он отметил, что "принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира".

По его словам, мало, конечно, кто ожидал, таких решительных действий от России. "Наши оппоненты и наши партнеры выработали очень правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются, но я думаю, что мы все равно в долгую выиграем", — отметил Путин.

По его мнению, антироссийские санкции являются нелегитимным способом конкурентной борьбы: "Как только Россия становилась мощным сильным государством, возникала паника у всех наших партнеров, всегда начинались попытки сдерживать развитие страны. Просто это способ конкурентной борьбы, это нелегитимный способ, нечестный".

"Взяли чохом всех включили в какой-то список, всех назвали врагами. Это признак слабости, а не силы, когда всех пытаются одной хлопушкой достать. Это проявление некомпетентности", — заключил он.

Российский лидер расказал, что его не задевает ярлык главного мирового злодея, который на него пытаются повесить. "Я к этому давно привык. Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки. Этот маяк — интересы Российской Федерации и его народа. Если я чувствую, что я никуда не свернул, иду правильно, все остальное меня вообще не интересует. Просто меня это не отвлекает от решения задач, которые я считаю первостепенными для своей страны", — сказал Путин.

"Я оптимист. У нас и страна такая. Мы все оптимисты. Настроены на самое лучшее в будущем. И мы его добьемся", — добавил он.

Президент РФ также сообщил, что разговаривал с супругой президента США Меланьей Трамп на саммите "двадцатки" в Гамбурге летом 2017 года.

На одном из мероприятий саммита Путин оказался рядом с Меланьей Трамп, что запечатлели фото- и видеокамеры. "Я разговаривал не только с госпожой Трамп, справа была еще супруга премьер-министра Италии, женщин интересовала наша программа по демографии. Я им рассказал о том, когда и как мы вводили меры по поддержке материнства и детства, что такое материнский капитал, на каких принципах мы организовали эту работу, о результатах", — сказал он в фильме Соловьева "Миропорядок 2018".

Путин признался, что рассказывал женщинам "о России, о Сибири, о Камчатке, о рыбалке, фауне, о тиграх и медведях, которые там водятся". "Как водится в таких случаях, приврал немножко. Когда о рыбалке рассказываешь, разве можно не приврать", — с улыбкой отметил он. На вопрос, не вербовал ли Путин собеседниц, президент заверил: "Нет, я давно этим не занимаюсь".

Владимир Путин вновь заявил, что российских войск на Украине нет. "Наших войск там нет. Вооружения там достаточно, и на вопрос о том, откуда берется это вооружение, я всегда отвечаю: там, где одна сторона берет, там всегда появляются возможности и у другой стороны", — сказал Путин.

Он отметил, что нынешнее руководство Украины говорит о том, что с территории России поступает оружие, гибнут военнослужащие украинской армии. "Это вообще ужасно. Я всегда, когда об этом думаю, на меня производит очень сильное впечатление. Я считаю, что все там наши. Но мне хочется всегда спросить: от каких снарядов и пуль гибнут мирные жители Донбасса?" — добавил Путин.

Владимир Путин прокомментировал расхожую на Западе фразу, что он и Россия сильно играют слабыми картами. "Если мы сильно играем слабыми картами то, значит, они вообще не умеют играть. Значит, не такие они уж и сильные. Значит, чего-то не хватает", — полагает он.

Путин пояснил, что когда об этом заходит речь, он приводит пример из своей спортивной жизни. По его словам, когда много лет назад он стал мастером спорта, его друг с более хорошими спортивными данными сказал ему, что если бы он захотел, то тоже стал бы.

"Я про себя подумал, если бы смог, то стал бы. Значит, чего-то не хватило — или воли не хватило, терпения не хватило, работоспособности не хватило, смелости не хватило. Чего-то не хватило, чего-то было недостаточно", — сделал вывод Путин.