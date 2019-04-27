Путин рассказал на встрече с журналистами в Пекине, что упрощенный порядок получения российских паспортов предоставляют "не только людям, которые проживают в "ЛНР" или "ДНР"".

По оценке Путина, расходы, связанные с предоставлением гражданства РФ жителям Донбасса, в течение нескольких лет могут достичь 100 миллиардов рублей, но это не отразится на пенсиях россиян.

В беседе с журналистами Путин добавил, что не исключает встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Если встреча состоится, то президент России поднимет вопрос "о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины".

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской народных республик.