Путин рассказал на встрече с журналистами в Пекине, что упрощенный порядок получения российских паспортов предоставляют "не только людям, которые проживают в "ЛНР" или "ДНР"".
По оценке Путина, расходы, связанные с предоставлением гражданства РФ жителям Донбасса, в течение нескольких лет могут достичь 100 миллиардов рублей, но это не отразится на пенсиях россиян.
В беседе с журналистами Путин добавил, что не исключает встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Если встреча состоится, то президент России поднимет вопрос "о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины".
24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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