aA
Президент России Владимир Путин не исключил, что в случае принятия поправок к Конституции будет баллотироваться на новый президентский срок.
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого", - сказал Путин в эфире канала "Россия 1".

"Если это возникнет в Конституции - возможность баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет", - добавил глава государства.

"Рысканье глазами в поисках преемников"

При этом Владимир Путин выразил уверенность в правильности предложения о внесении поправок основной закон страны.

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", -добавил президент.

Статьи по теме:
Венецианская комиссия критикует поправки Путина к Конституции РФ  (9)
"Я не хочу, чтобы Путин правил вечно": русскоязычная молодежь Клайпеды провела пикет у здания Генконсульства России  (324)

В начале июня Владимир Путин объявил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Оно должно было состояться 22 апреля, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Поправки в Конституцию предусматривают в том числе обнуление президентских сроков: если россияне проголосуют за обновленный проект Основного закона, Путин сможет в 2024 году вновь баллотироваться на очередной шестилетний срок, а по его истечении - еще один раз.

Ранее Верховный суд России отказался принять административный иск Геннадия Рудяка, который попытался оспорить указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам в Конституцию.

Сначала суд зарегистрировал иск Рудяка, но затем вернул его в канцелярию.

"Полномочия по рассмотрению заявлений об оспаривании закона о поправке к Конституции у Верховного суда отсутствуют", - сказал РИА Новости представитель суда Павел Одинцов.

10 июня Верховный суд России отказал в принятии аналогичного иска, который подал другой россиянин?Виктор Мещеринов.

Еще один иск с требованием признать указ Путина недействительным накануне подали депутаты Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей.

"Каждый день умирают десятки, иногда сотни людей от непобежденного вируса. Проводить голосование в таких условиях - преступление. Отмена указа Путина спасет многие жизни", - написал Ступин в своем "Фейсбуке".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Aurelijus Veryga

Нахождение в обществе может кардинально измениться: Верига планирует новое мобильное приложение (96)

Правительство планирует купить еще одно мобильное...

Tomas Janeliūnas, Rasa Ališauskienė Astravo atominė elektrinė

Опрос: большинство жителей страны считает, что невозможно остановить запуск БелАЭС (61)

Строительство атомной электростанции (АЭС) на...

Наиболее уязвимая группа больше всего пострадает от потерь пенсионных фондов: предлагают изменить всю систему накопления (16)

Вся экономика отреагировала на пандемию коронавируса,...

После укуса клеща житель Паневежиса впал в кому: медики встревожены (112)

В настоящее время наблюдается пик нападения клещей....

Желающим отпраздновать Йонинес на взморье нужно поторопиться: несколько хитростей, как найти жилье дешевле (8)

Желающим день Ивана Купалы (Йонинес) провести в Паланге...

|Maža didelių žinių kaina