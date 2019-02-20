«Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают, а уже после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны», — сказал Путин, отметив, что такие шаги приведут к ответным действиям.
В начале февраля США объявили о приостановке своего участия в договоре о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Россию в его неоднократном нарушении. Москва объявила о зеркальном ответе и начале разработки гиперзвуковой ракеты средней дальности наземного базирования.
Послание Путина: на фоне падающих рейтингов рассказал "про людей" (14)
Президент РФ Владимир Путин в среду обратился с...
"Пусть посчитают дальность и скорость наших систем оружия". Путин предостерег США от конфликта с Россией
Президент России Владимир Путин в послании...
Западные СМИ: глава "Газпрома" Миллер является "бумажником" Путина (11)
"Безусловная лояльность и преданность российскому...
Госдума запретила военным пользоваться гаджетами и писать о себе в соцсетях (8)
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект,...
Российские хакеры взламывают сети в восемь раз быстрее "коллег" из других стран (13)
Хакеры, связанные с правительством России , проникают в...
TOP новостей
"Торговля правосудием": в Литве задержаны восемь судей и пять адвокатов (26)
В среду литовские правоохранительные органы сообщили,...
Центробанк: поводов для беспокойства о Swebank в Литве нет (1)
Банк Литвы (Центробанк) не располагает информацией о...
Swedbank подозревается в отмывании миллиардов евро; в том числе из России (11)
По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT,...
Налог на второе жилье: почему к этому вопросу стоит вернуться (8)
Идея расширения базы недвижимости, которая может...
Swedbank: мы не можем комментировать информацию о конкретных клиентах
В СМИ появилась информация о том, что банк Swedbank...