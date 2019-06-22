Рейтинг программы составил 6,8 процентов. Это количество смотревших "Прямую линию" от общей численности населения Москвы. Доля телевизионной аудитории составила 52,5 процента. Всего трансляцию смотрело около миллиона москвичей. При этом, согласно опубликованным данным, жителей столицы больше заинтересовала вторая часть передачи.

Таким образом рейтинг "Прямой линии" среди москвичей снижается четвертый год подряд, начиная с момента "взятия Крыма", ввода международных санкций и, как следствия, серьезного ухудшения качества жизни, снижения доходов и увеличения расходов граждан.

До этого года самой неудачной по рейтингам была "Прямая линия" 2018 года. Она не вызвала особого интереса у россиян - ее смотрели лишь 5,78 млн граждан (рейтинг - 8,1%, доля аудитории - 54,1%).

Пока исследовательская компания Mediascope не располагает данными просмотра "Прямой линии" 2019 года по всей России, но, судя по количеству аудитории Москвы, они вновь будут рекордно низкими.

В нынешних условиях катастрофического снижения рейтинга самого президента Путина Кремль очень хотел избежать повторения прошлогодней неудачи, поэтому в этом году ждали неких неожиданных заявлений. Но их не было. Путин, заявив, что главные для него - вопросы доходов населения и уровня жизни признал, что жить стало тяжелее, не поверил в зарплату в 10 тыс. руб. и объяснил, как надо считать доходы.

Даже заключительный аккорд программы - когда голос и лицо Путина дрогнули, и он рассказал о самом стыдном моменте в своей жизни - не смогли оживить программу.

"Прямая линия" прошла 20 июня. Президент ответил на 81 вопрос. Трансляция продолжалась четыре часа семь минут.