12 февраля 2019 года Госдума России приняла в первом чтении закон, предусматривающий техническую возможность автономной работы российского сегмента интернета в чрезвычайных ситуациях и отключение Рунета от глобальной сети. Эта мера объясняется "опасностью масштабных кибератак со стороны стран Запада". За принятие документа проголосовали 334 депутата, 47 высказались против. Предполагается, что на изоляцию российского сегмента интернета потребуется 20 миллиардов рублей, хотя изначально говорилось, что на это не нужны средства из федерального бюджета.

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"Мы, граждане России, устали от постоянного сжатия пространства свободы и введения репрессивных законов… Россия это не Иран и не Северная Корея, мы являемся частью цивилизованного мира, – говорится в заявлении организаторов митинга против изоляции Рунета. – Но путинская власть делает всё, чтобы мы продолжали отставать от запада... В этот раз государство решило пойти дальше и забирает весь интернет. Паутина цензуры все дальше оплетает нашу жизнь. Мы против принятия закона об изоляции России от международной сети и требуем свободного интернета".

О московской акции против изоляции Рунета и возможных последствиях принятия закона Радио Свобода рассказал активист "Роскомсвободы", один из организаторов митинга на проспекте Сахарова Александр Исавнин:

– Те ограничения интернета, которые вводят наши так называемые депутаты, касаются всех. Интернет замечателен тем, что в нем можно делиться информацией, заниматься бизнесом, общаться, в конце концов. Закон, который наши депутаты приняли в первом чтении, позволяет им делать все что угодно. Они оставили для себя такие широкие возможности, что в лучшем случае они просто могут пилить бюджет, а в худшем случае они устроят нам Северную Корею.

–​ Для чего, с вашей точки зрения, власти намерены принять этот закон?

– Исторически сложилось, что ни в одной цивилизованной стране нет государственного регулирования интернета. Наше государство обратило внимание на то, что интернет используется для свободного обмена информацией, в том числе и оппозиционными силами, и поэтому очень хочет поставить его себе под контроль. Во главе нашего государства находится бывший кагэбэшник и его друзья. Они считают, что с тех пор, когда они в Германии и в России занимались массовой прослушкой, цензурой и преследованиями инакомыслящих, ничего не изменилось. Сейчас они понимают, что в современном интернете им это делать сложно, и они хотят в рамках закона делать все то же самое. У них не получится, но мы все равно должны обращать на это внимание.

– Каковы могут быть последствия принятия подобного законопроекта?

– Может быть все что угодно. Закон написан такими общими словами и фразами, что позволяет им все. Они могут украсть какое-то количество денег из бюджета, монополизировать интернет. Могут уничтожить мелкий бизнес – если услуги интернета будут предоставлять только "правильные" компании. Они могут отрезать Россию от внешнего мира по северокорейскому сценарию. Вопрос – на что у них хватит наглости и денег, насколько далеко они захотят зайти с точки зрения бюджета, насколько много денег они захотят распилить, насколько много они захотят создать коррупционных возможностей для спецслужб по вымогательству денег у провайдеров, – полагает активист движения "Роскомсвобода" Александр Исавнин.

Законопроект об изоляции Рунета внесли в Госдуму в декабре 2018 года. Среди его авторов – глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Госдумы Андрей Луговой. Авторы предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от остального интернета.

​Законопроект вызвал резкую критику в СМИ, социальных сетях и у некоторых участников телекоммуникационного рынка. Например, в движении "Роскомсвобода" в докладе за 2018 год подчеркивают, что реализация предложения "открывает куда более широкие возможности для перлюстрации всего пользовательского трафика и наиболее эффективной онлайн-цензуры". Противники законопроекта также считают, что он приведёт к подорожанию доступа в интернет. По оценке Клишаса, на реализацию законопроекта по созданию в России автономного интернета будет потрачено 20 миллиардов рублей. Об этом сенатор заявил СМИ. Хотя до этого он утверждал, что план по изоляции российского сегмента интернета не потребует бюджетных затрат.

​Митинг против изоляции Рунета в социальных сетях поддержали основатель "ВКонтакте" и "Телеграм" Павел Дуров и Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Один из сторонников Навального, оппозиционный политик Николай Ляскин напоминает, что 7 марта 2019 года в России был принят закон об ответственности за неуважительные высказывания по отношению к органам власти, символам государства и обществу и о наказании за распространение "фейковых" новостей. Так что закон об изоляции Рунета – это следующий этап "закручивания гаек", полагает Николай Ляскин:

– Интернет – это то, что власти и силовые структуры пока плохо контролируют. Они не умеют с ним работать, не понимают, как там все устроено. Они хотят это все исправить и сделать такой "чебурнет" – чтобы весь мир показывал пальцем и говорил: вот он, венец творения безумных людей! Хотя, зная российскую действительность, есть большая вероятность, что все разворуют. Потому что они выделяют на это много-много денег. Скорее всего, этот закон принимается еще и для того, чтобы и дальше карать – удалять, что им не нравится, через какие-то свои силовые структуры, приходить к провайдерам, отключать. Поэтому, если есть возможность пойти на митинг, есть силы, здоровье и здравый смысл, надо прийти, чтобы показать, что лично вы против этого безумия.

– Если гипотетически представить, что этот закон все-таки будет принят и российский интернет каким-то образом изолируют, как это может сказаться, например, на деятельности ФБК, который публикует свои антикоррупционные расследования и общается со своими читателями через интернет?

– На самом деле никак. Мы как публиковали, так и будем дальше публиковать расследования, будем их распространять всеми возможными способами. Единственное, наверное, будем больше призывать людей становиться более техническими грамотными. Сейчас уже вся молодежь знает, что такое прокси и VPN, и пользуется ими. Люди среднего возраста пока пользуются этим гораздо меньше. Мы будем призывать всех к такой интернет-грамотности, рассказывать, что это нужно и важно для получения достоверной информации.

–​ Почему закон об изоляции интернета продвигает именно сенатор Клишас, который, как мы знаем, становился объектом повышенного внимания ФБК?

– Наверное, здесь не надо искать суперконспирологию, просто через этого человека продвигают разные одиозные законопроекты, особенно те, которые касаются интернета. Но тут совпали звезды – и его часы за миллионы, и его собаки, и его роскошная жизнь, и то, что он не очень любит публичное внимание. Все сошлось на том, что он оказался у нас "убийцей интернета". Хотя, скорее всего, это просто человек, через которого передали бумажку с законопроектом, – полагает Николай Ляскин.

Ранее законопроект раскритиковала рабочая группа экспертов при правительстве России. В отзыве, подготовленном специалистами группы "Связь и IT", говорится, что на реализацию закона о суверенном интернете понадобятся значительные бюджетные средства. По расчётам группы, единовременные траты на исследования и опытно-конструкторские работы составят около 25 миллиардов рублей. Также законопроект создаст проблемы для операторов связи – на компенсации для них понадобится 134 миллиарда рублей в год. Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов отмечал, что критических замечаний к тексту законопроекта очень много. Однако "концептуально" его ведомство инициативу поддерживает.