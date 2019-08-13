Таганский суд Москвы во вторник, 13 августа, рассмотрит административное дело против участницы акции протеста 10 августа Дарьи Сосновской, которую полицейский ударил в живот. Об этом сообщает "Инфтерфакс" со ссылкой на адвоката девушки — Татьяну Молоканову.

В отношении Сосновской составлен протокол о нарушении правил проведения массового мероприятия (часть 5 статьи 20ю2 КоАП РФ). Ей грозит административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

Адвокат: У Сосновской подозревают сотрясение мозга



Сосновская снова почувствовала себя плохо и обратилась к врачам, у нее подозрение на сотрясение мозга, говорит Молоканова. Будет ли девушка госпитализирована, пока неизвестно, уточняет адвокат.

Дарью Сосновскую, по ее словам, задержали после того, как она попыталась заступиться за задержанного мужчину с хромотой на улице Забелина. Полицейские подбежали к ней, схватили ее за руки, закрутили их за спину и поволокли ее в сторону автозака, указывает Сосновская. У одного из них упала дубинка и он ударил девушку кулаком в живот, возле автозака ее ударили по голове.

У Сосновской позднее зафиксировали ушиб головы и грудной клетки, она пожаловалась в Следственный комитет на действия полиции, МВД по Москве начало проверку по этому инциденту.

МХГ называет дело против Сосновской произволом



Сопредседатель Московской хельсинской группы Валерий Борщев назвал дело против Сосновской "откровенным произволом силовых структур". По его словам, "на митинге вообще не было беспорядков, но были массовые нарушения со стороны правоохранительных органов".

И факт удара девушки, и перелом ноги другого задержанному и отказ возбудить дело по последнему случаю он назвал вопиющими.

Делом Сосновской займется московский омбудсмен



"Завтра с утра это будет первое дело, которым я займусь. Узнаю, кто завел дело и в связи с чем", — сказала "Интерфаксу" 12 августа уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Этого правонарушения я не видел", — сказал агентству глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов в ответ на вопрос о деле против Сосновской. Федотов подчеркнул, что есть основания для возбуждения уголовного дела против полицейского, ударившего девушку. По его мнению, дело может быть открыто по факту "превышения должностных полномочий с применением насилия".

Ранее правозащитная организация "Агора" пообещала вознаграждение в 100 тысяч рублей тому, кто назовет имя полицейского, который ударил Сосновскую. По версии издания Baza, его зовут Сергей Цыплаков и он служит в пятом батальоне второго оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве. В МВД это отрицают.