"Рига вместо Москвы или Санкт-Петербурга - это решение в последнее время принимают все больше россиян", - говорится в статье.

В столице Латвии наблюдается высокий уровень жизни и приемлемые условия для получения разрешения на работу и пребывание. Русский язык после многолетнего советского господства здесь в ходу: "эта прибалтийская страна становится весьма привлекательной для россиян в качестве новой родины", замечает Бильгер.

По данным латвийской статистики, с 2011 года в Латвию переселились несколько тысяч россиян - до этого их число составляло лишь несколько сотен человек. Среди них - социолог Ирина Крылова, у которой есть свой бизнес. "Я родилась в Москве и никогда не думала о эмиграции - даже о переезде в какой-нибудь другой российский город", - рассказывает она. Но с годами в Москве нарастало недовольство - например, в связи с медицинским обслуживанием. В 2012 году Ирина, которой сегодня 37 лет, с мужем и двумя детьми уехала в Ригу. Здесь быстро нашлись друзья, выбравшие тот же путь: архитекторы, бизнесмены, учителя, программисты. Их всех роднит "вера в прогресс, европейские ценности, правовую государственность, равноправие - всего этого в России не найти", говорит собеседница издания.

Они критикуют репрессивную политику Владимира Путина, извечную пропаганду, коррупцию, отсутствие правовой безопасности, низкий уровень жизни и низкие зарплаты. "Многие уезжают потому, что в России не видят для себя перспектив", - рассказывает Ирина Крылова.

Как отмечают эксперты из Российской академии народного хозяйства и государственной службы, ежегодно из России уезжают 100 тыс. граждан страны - в том числе много людей с высшим образованием. "По другим данным, число тех, кто покинул страну с момента прихода к власти Путина, составляет около 3 млн человек", - говорится в статье.

Как показал недавний опрос, проведенный ВЦИОМ, из опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, то есть представителей "поколения Путина", каждый третий думает о том, чтобы уехать из страны. "Приоритетной целью становится Германия, затем следуют соседние с ней страны ЕС и США. В 2014 году, до аннексии Крыма и экономического кризиса, их было на 10% меньше".

Как пишет далее автор, если сравнивать с 144-миллионным населением страны, уезжает лишь небольшой процент. Однако страну покидают в том числе "золотые умы", поясняет Наталья Зубаревич, социолог, эксперт по российским регионам. "Утечка мозгов" становится проблемой. "Россия теряет человеческий капитал", - говорит она. "В будущем это навредит России. Многие не хотят, чтобы их дети росли в атмосфере нависшей угрозы, которую вот уже много лет создает пропаганда". Планировать будущее в других странах оказывается легче, считает эксперт.

Так считает и Олег Смирнов, программист, не назвавший своего настоящего имени. Он хочет уехать из России хотя бы на время, чтобы иметь возможность для профессионального развития. По словам Смирнова, атмосфера в России "отравлена". Олег закончил одну из престижных московских математических школ, большинство его одноклассников уехали из страны.

"Не все уезжают из России добровольно, - замечает автор публикации. - Алексей Козлов уехал в преддверии 2012 года". 43-летний Козлов направился в Берлин.

"За несколько месяцев до этого активист из Воронежа стал одним из организаторов массовых протестов, в ходе которых многие россияне вышли на улицы Москвы и других городов, выступая против беспредела властей. Вскоре после этого Козлов оказался под следствием, он испугался, что ему предъявят обвинение, и бежал. В Германии он оказался с помощью одного фонда. Там он продолжает свою работу для российской оппозиции", - передает Tagesspiegel.

Он надеется однажды вернуться в Россию. Если активисты решат надолго остаться за границей, это будет "на руку Путину", опасается Козлов. Потому что официальная позиция власти в отношении критически настроенных "неудобных" сограждан такова: "главное, они уехали и теперь больше не опасны для Кремля", цитирует в заключение автор статьи.