Никулинский межрайонный прокурор Москвы обратился в суд с иском о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских. Карточка дела есть на сайте Никулинского суда.
Liepos 27-osios protestas Maskvoje
© Itar-Tass / Scanpix

Поводом для иска предположительно стало участие Хомских в акции протеста 3 августа в Москве, сообщает правозащитный проект «Апология протеста», который будет представлять интересы семейной пары в суде. Отмечается, что Хомские — многодетные родители.

Предварительная беседа по иску состоялась 22 августа, Хомские о ней не знали и не присутствовали в суде, рассказал "Медузе" глава юридической службы "Апологии протеста" Алексей Глухов. Первое заседание по иску назначено на 2 сентября.

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По данным "Апологии протеста", Петр Хомский "попал в провластный видеоролик, как „охранник Навального“". Возможно, речь идет о репортаже канала "Россия 1" с акции 3 августа. В нем показаны мужчина и женщина с детьми в колясках; мужчина назван "охранником известного оппозиционера".

Перовская межрайонная прокуратура Москвы в начале августа потребовала лишить родительских прав Ольгу и Дмитрия Проказовых, которые пришли на акцию 27 июля в годовалым ребенком. Действия прокуратуры раскритиковали члены СПЧ и Совфеда, а также детский омбудсмен Москвы

Из-за появления младенца на акции 27 июля было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Проказовы проходят по нему свидетелями.

Медуза
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