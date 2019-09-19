Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному за то, что при его задержании вывихнул плечо сотрудник Росгвардии. Об этом агентству Интерфакс сообщил его адвокат Анатолий Кучерена. В Мосгорсуде агентству РИА Новости подтвердили эту информацию.
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Устинова после задержания поместили в СИЗО. Он до сих пор находится там - и ожидалось, что он останется под арестом как минимум до рассмотрения апелляции. Однако в случае, если суд удовлетворит просьбу прокуратуры, Устинов покинет СИЗО еще до рассмотрения своей жалобы.

Как уточняет агентство РИА Новости, ходатайство прокуратуры будет рассмотрено мосгорсудом уже в пятницу, 20 сентября.

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16 сентября Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима. Прокуратура просила приговорить его к шести годам.

Устинов обвинялся по статье о причинении вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни (часть 2 статьи 318 УК РФ). По версии следствия, молодой человек оказывал активное сопротивление задерживающему его омоновцу и вывихнул тому плечо.

Сам он вину не признавал и настаивал на том, что не участвовал в акции протеста.

"Я стоял в стороне, в одной руке у меня был телефон, в другой наушники, меня заломили, начали бить специальными средствами, я не сопротивлялся ни разу", - рассказывал Устинов в суде.

Дело Павла Устинова вызвало широкий общественный резонанс. Десятки актеров и других деятелей культуры присоединились к флешмобу в соцсетях с требованием освободить своего коллегу. Руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин лично приходил в суд и заявлял, что готов поручиться за Устинова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник сообщил, что Владимир Путин знает о произошедшем, но не может влиять на решение судов. Песков также призвал дождаться результатов апелляции на приговор.

В среду Райкин заявил, что попросил адвоката Анатолия Кучерену представлять интересы Устинова в суде. Кучерена подтвердил Интерфаксу, что дал согласие защищать актера и намерен настаивать на освобождении Устинова из-под стражи. Он также отметил, что намерен защищать Устинова бесплатно.

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