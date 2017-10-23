«Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка рассмотрел видеообращение депутата Государственной Думы Натальи Поклонской и не нашел оснований для проведения дополнительной проверки в отношении кинофильма "Матильда"», — заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
В сообщении отмечается, что ранее в рамках организованной прокуратурой Санкт-Петербурга проверки Центр экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета провел исследование трейлера «Матильды» и не выявил признаков экстремизма, возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, на которые указывала Поклонская.
Поклонская 17 октября записала видеообращение к Чайке, в котором попросила его ввести документы прокурорского реагирования для того, чтобы отозвать прокатное удостоверение фильма «Матильда». Депутат заявила, что направила генпрокурору документы, подписанные министром культуры России Владимиром Мединским, которые свидетельствуют «либо о факте подлога, либо о халатности» при выдаче прокатного удостоверения на фильм «Матильда».
«Матильда» выйдет в прокат 26 октября. Поклонская активно выступает против этого, обвиняя режиссера фильма Алексея Учителя в искажении истории, оскорблении чувств и экстремизме. Он сам называет эти обвинения абсурдными.
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