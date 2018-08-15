По информации NEWSru.com, аналогичное предостережение силовики неоднократно за последние сутки пытались вручить и другим инициаторам марша. Позже стало известно, что такой же документ принесли журналистке Анне Наринской. Об этом сообщил в Facebook ее муж, сценарист Константин Чернозатонский.

В документе, принесенном Яне Трояновой, прокуратура подчеркнула, что ответственность грозит и за организацию, и за участие в несогласованном публичном мероприятии. Как отмечает телеканал "Дождь", в надзорном ведомстве напомнили о незаконности действий "экстремистского характера".

"Марш матерей" организаторы планируют провести в Москве 15 августа. Участники акции собираются потребовать освободить из СИЗО фигуранток дела "Нового величия" 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик. Московская мэрия призвала отменить демонстрацию.

В группе мероприятия в Facebook говорится, что "Марш матерей" должен начаться в среду в 18:30. Протестующие планируют пройти от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской. Инициаторами акции стали Анна Наринская, Татьяна Малкина, Варвара Горностаева, Мария Шубина, Ольга Гринкруг, Анна Качуровская, Татьяна Лазарева и Яна Троянова.

"Мы выступаем в защиту Ани Павликовой, Маши Дубовик и вообще всех наших детей, которые, как показывает спровоцированное силовиками дело "Нового величия", сегодня находятся в опасности", - говорится в группе. Яна Троянова ранее заявила, что "история с Анной Павликовой - это акт устрашения молодежи, которая выходит на митинги".

По данным на 13:00 15 августа, на мероприятие планируют пойти около 1,3 тыс. человек, еще 5,4 тысячи - интересуются, сообщает РБК.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что в Кремле следят за делом "Нового величия". "Мы знаем, что это очень резонансное дело. Идет разбирательство, следствие. Конечно, мы обратили внимание на этот весьма резонансный случай", - сказал он.

Дорогомиловский суд Москвы 16 марта заключил под стражу десять активистов движения "Новое величие", в том числе Дубовик и Павликову. Их обвиняют по статье 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества"). По данным некоторых СМИ, обвинение против активистов построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

У Павликовой и Дубовик за время нахождения в СИЗО резко ухудшилось здоровье. В то же время во ФСИН считают их состояние удовлетворительным. Матери двух девушек записали видеообращение к президенту, в котором попросили прекратить преследование их дочерей.

В среду стало известно, что следствие попросило перевести под домашний арест Анну Павликову и Марию Дубовик. Слушания по делу запланированы в Дорогомиловском суде Москвы на четверг, 16 августа.