По словам пресс-секретаря суда Елены Месенко, суд пока не принял иск к рассмотрению - на это отводится пять дней, в течение которых суд может и и отказать в этом.

Ранее во вторник Московская прокуратура направила в суд заявление о лишении родительских прав пары, которая приняла "незаконное участие в несанкционированном митинге" в центре столицы 27 июля с годовалым сыном.

"В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда. Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", - говорится на сайте ведомства.

Там также отметили, что отец мальчика "не обладает правом голоса" на сентябрьских выборах в Мосгордуму, так как имеет временную регистрацию. Прокуратура проводит проверки по фактам участия в акциях 27 июля и 3 августа подростков, людей с маленькими детьми и лиц, "вовлекавших несовершеннолетних". Напомним, закон о вовлечении подростков в несанкционированные митинги предусматривает для граждан штраф в 30-50 тысяч рублей или арест на 15 суток, в случае повторного нарушения - штраф до 150-300 тысяч рублей.

Как уточняет Baza, супруги, которых прокуратура требует лишить родительских прав, якобы передали ребенка Сергею Фомину - волонтеру штаба юриста ФБК Любови Соболь, которой Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Фомин - единственный из десяти фигурантов уголовного дела о "массовых беспорядках" на акции 27 июля, который не находится под стражей, отмечает "Медуза".

5 августа активиста объявили в федеральный розыск. Поводом для возбуждения дела против него стало видео, снятое, предположительно, сотрудниками Центра "Э" МВД РФ. Они отследили путь Фомина во время митинга и сделали вывод, что он руководил действиями протестующих. В сюжете "Вестей" об акции 27 июля и распространяемых в соцсетях видео о том, что протест якобы был скоординирован, утверждают, что Фомин "прикрывался грудным ребенком, чтобы пройти через оцепление".

О том же самом, ссылаясь на "открытые источники", заявили в Следственном комитете. "Из открытых источников известно, что Сергей Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления", - говорится на сайте ведомства.

Ночью 31 июля по делу о "беспорядках" прошли по нескольким адресам в, в том числе в квартире родителей Фомина, а затем и у него дома. В тот же день активиста забрали на допрос, после чего отпустили в статусе свидетеля, писал в Telegram руководитель Международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. 5 августа "ОВД Инфо" сообщал об обыске у знакомых Фомина, отмечая, что в квартире находится маленький ребенок.

2 августа стало известно о заключении под стражу шестерых фигурантов дела о массовых беспорядках во время акции 27 июля (статья 212 УК). Это Кирилл Жуков, Егор Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов и Евгений Коваленко. Следователи считают, что "неустановленные лица" использовали отказ в регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму в качестве повода для организации массовых беспорядков в столице. Они обвиняются в массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти.

27 июля эти лица "организовали прибытие не менее 3 500 участников протестной акции" к московской мэрии, которые, поддавшись противоправным призывам и применяя физическую силу, прорвали оцепление, совершили противоправные действия, а, выйдя на проезжую часть, парализовали движение автотранспорта на Садовом кольце.

5 августа были арестованы еще трое фигурантов дела - активист из Нижнего Новгорода Владислав Барабанов, которого задержали повторно после отбывания семисуточного заключения по административной статье, Сергей Абаничев, которого обвиняют в "броске банкой в полицейского", и студент МГТУ имени Баумана Даниил Конон: всем им также вменили участие в массовых беспорядках.

Их адвокаты настаивали на том, что в деле нет доказательств непосредственной вины их подзащитных, а при исследовании материалов дела речь шла об эпизодах обвинения, предъявляемых другим лицам. Тем не менее суд арестовал всех троих сроком на два месяца: мать одного из обвиняемых назвала суд "жестоким цирком".